تسارعت وتيرة اجتياح فيروس كورونا المستجد قارات العالم المختلفة، حيث سجل ارتفاعا في عدد الإصابات بدول عديدة، في حين أكدت الصين وكوريا الجنوبية تراجع عدد المصابين فيها، واتهمت بكين الجيش الأمريكي بجلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي.

وأوضح جواد محجور نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يُظهر أن انتشار المرض تسارع في الأسابيع الأخيرة، كما اتسعت رقعته الجغرافية.

وأضاف محجور للجزيرة أن حكومات العالم تعاملت بشفافية في ما يتعلق بانتشار الوباء والتصريح بالإصابات، وشدد على أهمية مقاومة الفيروس والحد من انتشاره جغرافيًّا، وتقليص عدد الحالات لتخفيف الضغط على المستشفيات.

ويوم الجمعة، أعلن وزير الصحة الكيني تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بلاده.

وأكدت غانا والغابون الخميس أولى حالات الإصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات.

وذكرت وزارة الصحة في غانا أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا، في حين قالت حكومة الغابون -في بيان- إن الإصابة المسجلة لديها هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عاما عاد من فرنسا في 8 مارس/آذار الجاري.

* أكثر من 100 ألف شخص مصاب بالفيروس في أوهايو الامريكية

فيما تراجعت وطأة الفيروس على الصين فتكت بجميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ في المدينة، بسبب انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات في أكبر مدينة أمريكية إلى 95 حالة،

وحظرت سلطات ولاية نيويورك اعتبارا من الجمعة، التجمعات الحاشدة بمشاركة أكثر من 500 شخص.

وستضطر مسارح برودواي في نيويورك لتقليص عدد الزوار كما أعلن متحف متروبوليتان للفنون، وهو أكبر متحف فني في العالم، عن إغلاق جميع فروعه الثلاثة في المدينة مؤقتا.

وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، تم إغلاق مجمع المباني في كابيتول هيل، الذي يضم مقر الكونغرس.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن محافظ ولاية كالفورنيا حظر التجمعات لأكثر من 250 شخصا حتى نهاية الشهر الجاري كما سيتم إغلاق حديقة "ديزني لاند" اعتبارا من السبت، كما أجلت استوديوهات "هوليوود" عروض بعض الأفلام على خلفية انتشار الفيروس.

واتخذت بعض الولايات الأمريكية بما فيها كونيتيكت وماريلاند وماساتشوستس، عددا من الإجراءات الاحترازية مثل حظر التجمعات وإغلاق المدارس ومختلف المواقع الثقافية والأماكن العامة، بالإضافة إلى تأجيل أو إلغاء مختلف الفعاليات الاجتماعية.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 1300 حالة، فيما توفي 38 شخصا.

اقتصاديا هوت بورصة وول ستريت الأميركية الخميس، وسجل مؤشرها "داو جونز الصناعي" أدنى مستوى في نحو 33 عاما، وذلك في ظل حالة الهلع التي تشهدها الأسواق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء الهبوط بعدما فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على السفر لاحتواء تفشي فيروس كورونا ما أثار هلع المستثمرين وهز الأسواق العالمية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأظهر موقع "بلومبرغ"، أن المؤشر "داو جونز الصناعي" تراجع بنسبة 9.99% إلى 21200.89 نقطة ونزل المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 9.51% ليسجل 2480.63 نقطة، فيما هبط المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 9.43% إلى 7201.80 نقطة.

الى ذلك كشفت مسؤولة بوزارة الصحة في ولاية أوهايو الأمريكية، عن تقديرات تشير إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا قد يكون أكثر من 100 ألف شخص أو 1% من سكان الولاية، بينما كان أكبر عدد للإصابات بعد أوهايو في ولاية واشنطن إذ بلغ 373 إصابة منها 30 وفاة، و177 في كاليفورنيا و95 في ماستشوستس و23 في نيي نيوجيرسي..

وقالت مديرة قسم الصحة بولاية أوهايو إيمي إكتون خلال مؤتمر صحفي الخميس: "نعرف الآن أن معدلات الانتشار بين السكان تدل على أن 1% من السكان يحملون هذا الفيروس في أوهايو اليوم".

وتابعت: "لدينا 11.7 مليون نسمة وبالتالي تكون الإحصاءات أكثر من 100 ألف وهذا يعطي لكم إشارة أن هذا الفيروس ينتشر بسرعة".

وأضافت أن الوتائر البطيئة لتحليل نتائج الفحوص لا تسمح لسلطات الولاية بامتلاك إحصاءات جيدة ومؤكدة حول عدد المصابين.

ويشير الخبراء إلى أنه ليس كل المصابين بالفيروس لديهم أعراض المرض، ونحو 80% من المصابين لا يحتاجون إلى دخول المستشفى، لكن الفيروس قد يكون خطيرا للغاية بالنسبة للمسنين ومن يعانون صحيا.

يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 1300 حالة حتى الآن، فيما توفي 38 شخصا بالفيروس.

من جانبه كشف موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد - 19" بشكل كبير في الولايات المتحدة سببه اختبار مخبري خاطئ لاكتشاف الفيروس. وأكد الموقع، وفقا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية، أن الاختبار الأمريكي تم تطويره في 17 يناير الماضي، بمجرد إعلان تفشي التسلسل الجيني لفيروس كوفيد – 19.

وأشار إلى أن الاختبار يعتمد على مطابقة التسلسل الجيني للفيروس بعينات مأخوذة من حلق أو لعاب المصاب، بينما اختبار الصين يعتمد على البحث عن أجسام مضادة محددة ينتجها الجسم لمكافحة الفيروس.

*بايدن وساندرز ينتقدان طريقة تعامل ترامب مع كورونا

ووجّه المرشّحان الساعيان إلى نيل بطاقة الترشيح الديموقراطيّة إلى انتخابات الرئاسة الأميركيّة جو بايدن وبيرني ساندرز، انتقادات شديدة الخميس للطريقة التي يُدير فيها الرئيس دونالد ترامب ملفّ فيروس كورونا المستجدّ، منددين بـ"عدم كفاءته" وبـ"لجوئه إلى كراهية الأجانب". وكان خبراء الصحة وجّهوا أيضا انتقادات إلى السلطات بسبب تقليلها من شأن هذه الأزمة وتأخّرها في تطوير اختبارات الفحص.

*أمريكا اللاتينية

وعززت دول أميركا اللاتينية القيود المفروضة على المسافرين الآتين من أوروبا، سعيا لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبر ماركوس أسبينال، المتخصص في علم الأوبئة ضمن منظمة الصحة للبلدان الأميركية، أنه "يتوجب على الدول إعداد قطاعاتها الصحية، إذ إنه لن تُسَجّل إصابة أو اثنتين فقط".

ويستمر عدد الإصابات في دول أميركا اللاتينية في الارتفاع بعدما سجّلت الإصابة الأولى في البرازيل في 26 فبراير/شباط الماضي لرجل ستّيني كان زار إيطاليا.

وجرى الإعلان حتى مساء الخميس عن إصابة 255 شخصا في 15 دولة إقليمية، توفي ثلاثة منهم.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس تعليق الرحلات الجوية الآتية من أوروبا وكولومبيا لمدة شهر، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تسجيل أي إصابة بعد في بلاده.

وكذلك فعلت الأرجنتين، التي علّقت لشهر الرحلات الآتية من الدول الأكثر تأثرا بالفيروس، في حين أعلنت بوليفيا إلغاء كل الرحلات "من وإلى أوروبا" بدءا من السبت.

وفي كوبا -حيث سجّلت ثلاث إصابات لسياح إيطاليين- أعلن إرجاء تجمّع مهم للجالية الكوبية في العالم إلى أجل غير مسمى. وكان الحدث مرتقبا في أبريل/نيسان، وهو الأول من نوعه منذ 16 عاما.

بدورها، أعلنت شركة الطيران التشيلية-البرازيلية (لاتام)، وهي الأكبر في أمريكا اللاتينية، أنّها ستخفض رحلاتها الدولية بنسبة 30% لمدة شهرين.

وفي السياق، أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إرجاء مباريات ضمن منافسات كأس ليبرتادوريس-2020 كانت مقررة بين 15 و21 مارس/آذار الجاري.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إرسال بعثات إلى الدول التي تعاني قطاعاتها الصحية، وهي هايتي وفنزويلا وهندوراس وباراغواي.

*تركيا تسجيل ثاني إصابة

وأعلن وزير الصحة التركي على تويتر تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في بلاده.

في حين بدأت رئاسة الشؤون الدينية التركية بالتعاون مع السلطات المحلية الخميس، تعقيم المساجد في جميع أنحاء البلاد من أجل تهيئتها لصلاة الجمعة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اتخاذ بلاده سلسلة تدابير احترازية لمواجهة كورونا، شملت تعطيل المدارس والجامعات "مؤقتا"، وإقامة المسابقات الرياضية من دون جمهور حتى نهاية أبريل/نيسان القادم.

*الأمم المتحدة أيضا

ولم تسلم الأمم المتحدة بدورها من الفيروس، فقد أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس أن الفحوص الطبية أظهرت إصابة دبلوماسية من بعثة الفلبين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أوّل إصابة مسجلة في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك.

ويعمل نحو ثلاثة آلاف موظّف في أمانة الأمم المتحدة في نيويورك، فضلا عن دبلوماسيين من 193 دولة عضو في

الأمم المتحدة يتنقلون بين بعثاتهم الدبلوماسية. وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الدول الأعضاء على إلغاء جميع الفعاليات الموازية للاجتماعات الأممية.

*كندا.. إصابة زوجة ترودو صوفي بفيروس كورونا

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الفحوص أكدت إصابة زوجة ترودو صوفي بفيروس كورونا. وقال المتحدث في بيان على تويتر إن رئيس الوزراء بصحة جيدة، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة.

وأجرى ترودو اتصالات هاتفية "مع قادة دوليين"، لكنّه ألغى اجتماعات مقرّرة يومي الخميس والجمعة في أوتاوا مع رؤساء وزراء المقاطعات والأقاليم الكندية.

وقال البيان إن ترودو ونائبته كريستيا فريلاند أجريا اتصالات هاتفية مع حكّام المناطق "لمناقشة تدابير جماعية للحدّ من انتشار كوفيد-19 وإبقاء الكنديين سالمين".

وسجّلت كندا الخميس أكثر من 150 إصابة بالفيروس على أراضيها، أغلبهم في أونتاريو (وسط) وكولومبيا البريطانية (غرب)، مع حالة وفاة واحدة حتى الآن.

*أوروبا.. إغلاق للحدود تحسبا من كورونا

وقالت سلوفاكيا وجمهورية التشيك الخميس إنهما ستُغلقان حدودهما لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، في حين أغلقت لاتفيا وليتوانيا المدارس وحظرتا التجمعات الجماهيرية.

والخميس، أعلنت جمهورية التشيك -التي لديها 109 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس- حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، وأغلقت حدودها أمام الوافدين من 15 دولة تُعتبر مصدر خطر.

كما منعت براغ المواطنين من دخول ما تُسمّى "منطقة الخطر" التي تشمل النمسا وبلجيكا وبريطانيا والصين والدانمارك وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وهولندا والنروج وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا.

وستمنع الجمهورية التشيكية الحافلات والقطارات والقوارب من نقل الركاب عبر الحدود ابتداءً من السبت، إلا في حال كانوا مواطنين عائدين من الخارج أو أجانب يريدون العودة إلى أوطانهم.

وقالت سلوفاكيا المجاورة -التي لديها 21 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس- إنها ستغلق حدودها ابتداء من الجمعة لجميع الأجانب باستثناء حاملي تصاريح الإقامة.

وفي فرنسا قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بلاده تواجه أخطر أزمة صحية منذ قرن. وفي خطاب خصصه لانتشار فيروس كورونا، أضاف ماكرون أن الأولية هي الصحة العامة، وأنه لن يساوم في هذا الأمر.

وأعلن أنه ابتداء من الاثنين المقبل ستغلق جميع المؤسسات التعليمية من المرحلة الأولية إلى الجامعة.

من جهتها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ألمانيا تواجه وضعا غير اعتيادي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت ميركل بعد اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية إن الارتفاع المسجل في عدد المصابين كبير، وإن ترجيحات الخبراء تؤكد أن الشهر المقبل سيكون مصيريا في التعاطي مع الوباء.

وأشارت إلى أن افتقاد الرد المناسب على الفيروس حاليا يعقّد الأزمة، ودعت ميركل للحد من الفعاليات الجماهيرية، تاركة لحكومات الولايات اتخاذ قرارات إغلاق المدارس حسب تقديرها للوضع.

وأعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس مساء الخميس أن المدارس والمقاهي والمطاعم والنوادي الليلية ستُغلق في بلجيكا، على أن تُلغى أيضا التجمعات كافة "بغض النظر عن حجمها وطبيعتها"، وذلك في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت ويلميس خلال مؤتمر صحفي إن إقفال المدارس على المستوى الوطني سيكون ساري المفعول ابتداء من عطلة نهاية الأسبوع "حتى الجمعة 3 أبريل/نيسان القادم".

وأضافت أن ذلك "يجب ألا يمنع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية من العمل بشكل طبيعي".

وفي النرويج أعلنت السلطات أن الملك والملكة وكل أعضاء الحكومة وُضعوا في الحجر الصحي.

وقال رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا في خطاب تلفزيوني إن الحكومة أمرت يوم الخميس بإغلاق المدارس في أنحاء البلاد بدءا من الاثنين في إطار الإجراءات الرامية لاحتواء وباء كورونا، وحتى مزيد من التقييم في 9 أبريل/نيسان.

وأضاف أنه لن يسمح لسفن الرحلات السياحية بإنزال ركاب باستثناء المقيمين في البلاد.

*أستراليا

وفي أستراليا، نصح رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحفي الجمعة بتجنب أي تجمعات جماهيرية "غير ضرورية"، وذلك في مسعى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال موريسون إن القيود لا تشمل المدارس والمحاضرات الجامعية والأشخاص ووسائل النقل العام أو المطارات.

*السعودية

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الجمعة أن المملكة سجلت 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم 11 مصريا.

وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة إلى 62.

*تراجع في الصين وكوريا الجنوبية

في المقابل، أعلنت كوريا الجنوبية الجمعة تسجيلها أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ثلاثة أسابيع.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد المرضى الذين تعافوا تجاوز الخميس وللمرة الأولى عدد الإصابات الجديدة.

وفي المجموع، تمّ الخميس تسجيل 110 حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 7979 حالة.

وفي اليوم نفسه، ارتفع إلى 177 عدد المرضى الذين تعافوا بالكامل وغادروا المستشفيات، وفق المصدر نفسه.

غير أن رئيس الوزراء تشونغ سي-كيون قال إنّ الحكومة "ينبغي ألا تشعر بالراحة"، مشددا على أن "المعركة ضد فيروس كورونا أصبحت الآن معركة عالمية".

وسجلت الصين الجمعة ثماني إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجدّ، وهو أدنى رقم في البلاد منذ بدء نشر الإحصاءات المتعلّقة بالإصابات في منتصف يناير/كانون الثاني.

ومن بين حالات الإصابات الجديدة هذه، سجلت خمس حالات في مدينة ووهان (وسط)، حيث ظهر الفيروس في أواخر 2019.

أمّا الحالات الثلاث الأخرى، فسُجلت اثنتان منها في شنغهاي، وواحدة في بكين، وتسبّب بها أشخاص وافدون من الخارج، لم تُحَدّد جنسياتهم.

ولدى الصين الآن ما مجموعه 88 حالة "مستوردة" من دول أخرى، وهو ما يمثّل تحدّيا جديدا للسلطات الصحية.

*بكين: الجيش الأمريكي ربما أدخل كورونا الى أراضينا

من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان الخميس، إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي.

ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على "تويتر" قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

وفي وقت سابق من الجمعة، قالت اللجنة الصحية الصينية إن فيروس كورونا تجاوز ذروته في البلاد مع تسجيل 8 حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

وأعلن الإقليم تخفيف المزيد من قيود السفر، كما سيسمح أيضا باستئناف الإنتاج في بعض القطاعات في مدينتين ومقاطعتين.

وأفاد المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنغ، بأن "الصين تجاوزت بشكل عام ذروة الوباء"، لافتا إلى أن "الزيادة في الحالات الجديدة تنحسر".

*كورونا يطرق أبواب الرؤساء والمسؤولين

وأثبت فيروس "كورونا" Covid-19 المستجد أن لا حصانة أو مناعة لأحد حول العالم من الإصابة به.ومنذ بدء انتشاره بين الدول، طال كورونا رؤساء دول ووزراء وعشرات المسؤولين من الصف الأول، وحتى الأطباء والممرضين المعالجين للإصابات.

وفي أول إصابة لرئيس دولة، أعلنت السلطات المنغولية في 28 شباط/فبراير الماضي عن وضع الرئيس باتولغا خالتما ومسؤولون في حكومته قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما عقب عودتهم من زيارة للصين مخافة إصابتهم بفيروس كورونا.

وعلى خطى منغوليا، ألغت البرتغال في 8 آذار/مارس الحالي الزيارات الخارجية لرئيس البلاد مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بعدما أعلن أنه خضع لحجر صحي كتدبير وقائي للتأكد من خلوه من فيروس “كورونا”، إذ التقى الرئيس الأسبوع الماضي بطلاب مدرسة شمال البلاد أُغلقت لاحقا بعدما ظهرت فيها إصابة بالفيروس.

كما عزلت السلطات البرتغالية لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو بعد إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني.

وفي فرنسا، أعلن البرلمان إصابة أحد النواب من حزب الجمهوريين عن منطقة ألزاس بفيروس كورونا، فيما أكدت مصادر أن أحد الموظفين في البرلمان أصيب أيضا بالفيروس، كما يخضع شخص ثالث يعمل بمطعم البرلمان إلى فحوص للاشتباه في إصابته.

وزارة الدفاع الإيطالية أعلنت بدورها إصابة رئيس أركان الجيش في البلاد الضابط سيلفاتور فارينا بفيروس “كورونا”، كما سجلت الدولة إصابة لرئيس منطقة بيدمونت ألبيرتو سيريو بالفيروس ذاته، وقد اعتمد الأخير إجراء العزل الذاتي على نفسه في المنزل، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع فايسبوك.

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات عن إصابة الوزيرة إيريني مونتيرو، وكذلك نائب رئيس الوزراء بابلو إيغليسياس.

أما بولندا فأعلنت وزارة الدفاع فيها في بيان عن إصابة مسؤول​عسكري​ رفيع المستوى بفيروس كورونا.

وفي أستراليا، أعلن وزير الداخلية بيتر دوتون أنه مصاب بفيروس كورونا، وكانت سلطات البلد حذرت مواطنيها من أن فيروس كورونا بات من الانتشار بحيث يتعين عليهم إعادة النظر في خطط السفر إلى الخارج في وقت تسرع​ الحكومة​إجراءاتها لاحتواء تفشي الوباء.

وفي كندا، أكدت وسائل إعلام كندية إصابة صوفي ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بفيروس كورونا، وعلى الفور نفى مكتب ترودو إصابته بأعراض الفيروس، مؤكدًا التزامه الحجر الصحي لمدة أسبوعين كإجراء احترازي.

وللمفارقة، فإن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لم يخضع حتى الآن لفحص كورونا، على الرغم من لقائه وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن ومصافحته، أكد تحليلان إصابته بالفيروس، بحسب ما أعلن مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل.

وأوضح ترامب في حديث للصحفيين في مقر الكونغرس في العاصمة واشنطن أن طبيب البيت الأبيض قام بمراجعة حالته الصحية، وأكد أن لاعوارض تظهر عليه.

وفي الكونغرس الأمريكي تسود حالة من القلق، تعززت بعد إعلان السيناتور الجمهوري تيد كروز والنائب بول غوسار الخضوع للحجر الصحي بسبب اتصالهما في الأيام القليلة الماضية مع مصاب بالفيروس، خلال مؤتمر عقد منذ أيام.

وكانت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك" قد كشفت أن اثنيْن من الذين شاركوا بمؤتمرها السنوي الكبير في العاصمة الأميركية واشنطن قبل أيام كانا مصابيْن بفيروس كورونا المستجد.

وحضر الآلاف المؤتمر، الذي عقد في وسط واشنطن بين الأول والثالث من آذار/مارس، بمن فيهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس.

وقالت اللجنة على تويتر: أكدنا أن اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقل من المشاركين بالمؤتمر قَدِما من نيويورك، جاءت إيجابية.

وكان واجنجارتن قد رافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، ونشر صورة على موقع إنستغرام يظهر فيها واقفا إلى يسار الرئيس الأميركي.

وفي الفاتيكان، أُعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم تعليق خدمة معاينة المرضى في عيادته الطبية بعدما أظهرت الفحوص إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

وسيتم تنظيف هذه العيادة الكائنة داخل هذه الدولة الصغيرة ببالغ الدقة وتعقيمها، في حين تبقى غرفة الطوارئ مفتوحة، وفق ما ذكره المتحدث ماتيو بروني للصحافيين.

خليجيا، نقل الناشط الحقوقي الإماراتي البارز عبد الله الطويل عن مصدر خاص أن وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد وُضع في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، وقال: إن السلطات الإماراتية تتكتم على الخبر، ولم تخرج ببيان رسمي في الشان.

وفي الكويت أُعلن عن خضوع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص للحجر الصحي المنزلي لدى عودته إلى البلاد من بريطانيا.

نادي إيفرتون الإنجليزي أعلن أيضا عزل لاعبيه وجهازه الفني بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على أحدهم.

كذلك يُخضع رئيس الوزراء الروماني نفسه للحجر الصحي بعد لقاء مع شخص مصاب بفيروس كورونا

من جهته أعلن التلفزيون النرويجي أن ملك البلاد هارالد الخامس والملكة سونيا، وضعا بعد عودتهما مؤخرا من الأردن، في الحجر الصحي، على الرغم من عدم إصابتهما بعدوى فيروس كورونا الجديد.

وكانت الحكومة النرويجية أعلنت عن إجراءات طوارئ الخميس لمواجهة خطر فيروس كورونا، وطالبت جميع المسافرين العائدين إلى البلاد اعتبارا من تاريخ 27 فبراير بعزل أنفسهم في منازلهم، بغض النظر عن وجود أعراض لديهم بالمرض من عدمها.

ولا يستثني هذا الإجراء النرويجي إلا المسافرين القادمين من الدول الاسكندنافية.