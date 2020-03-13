وقال اللواء محمد باقري اليوم الجمعة حول القرارات الخاصة التي تم اتخاذها في الجلسة الاولى لمقر الامام الرضا(ع) الصحي والعلاجي للقوات المسلحة في خصوص مكافحة فيروس كورونا و الوقاية منه قال إنه سيتم رصد جميع ابناء الشعب الايراني خلال اسبوع او 10 ايام قادمة عن طريق الشبكات الاجتماعية والهاتف واذا لزم الامر بصورة ميدانية يتم تحديد الاشخاص المشتبه باصابة فيروس كورونا.

واضاف بانه سيعود هولاء الذين لم يشتبهوا بمرض كورونا الى منازلهم ويجب فحص حالات مشتبهة بمرض كورونا في مراكز الرعاية الاولية .

واشار الي القرارات الاخرى التي تم اتخادها في الجلسة المذكورة وقال بانه تقرر انشاء الف عيادة ثابتة ومتجولة في انحاء البلاد لاجراء المراقبة والفحص السريري وتقديم الادوية وتسليم الاقنعة والادوات الواقية لابناء الشعب .

واكد ان اتخاذ القرار بشان جعل الشوارع والمحلات التجارية والطرق خالية من النفوس خلال 24 ساعة قادمة من قرارات اخرى لمركز الامام الرضا(ع) الصحي التي سيتم تنظيمها في اللجنة الامنية للجيش الى جانب وزارة الداخلية والمحافظين .