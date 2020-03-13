  • الجمعة ١٨ رجب ١٤٤١
  • الجمعة , مارس 13, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278178 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 17:41 الاقسام: محليات  
اللواء باقري: عملية تقلیل الازدحام في المدن ستبدأ في غضون 24 ساعة قادمة

اللواء باقري: عملية تقلیل الازدحام في المدن ستبدأ في غضون 24 ساعة قادمة

أعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة عن رصد جميع الشعب الايراني خلال 10 ايام قادمة واكد بانه سيتم خلال 24 ساعة اتخاد اجراءات لتقليل الازدحام في المدن بما فيها المحلات التجارية والشوارع والطرق خلال 24 ساعة قادمة.

وقال اللواء محمد باقري اليوم الجمعة حول القرارات الخاصة التي تم اتخاذها في الجلسة الاولى لمقر الامام الرضا(ع) الصحي والعلاجي للقوات المسلحة في خصوص مكافحة فيروس كورونا و الوقاية منه قال إنه سيتم رصد جميع ابناء الشعب الايراني خلال اسبوع او 10 ايام قادمة عن طريق الشبكات الاجتماعية والهاتف واذا لزم الامر بصورة ميدانية يتم تحديد الاشخاص المشتبه باصابة فيروس كورونا.
واضاف بانه سيعود هولاء الذين لم يشتبهوا بمرض كورونا الى منازلهم ويجب فحص حالات مشتبهة بمرض كورونا في مراكز الرعاية الاولية .
واشار الي القرارات الاخرى التي تم اتخادها في الجلسة المذكورة وقال بانه تقرر انشاء الف عيادة ثابتة ومتجولة في انحاء البلاد لاجراء المراقبة والفحص السريري وتقديم الادوية وتسليم الاقنعة والادوات الواقية لابناء الشعب .
واكد ان اتخاذ القرار بشان جعل الشوارع والمحلات التجارية والطرق خالية من النفوس خلال 24 ساعة قادمة من قرارات اخرى لمركز الامام الرضا(ع) الصحي التي سيتم تنظيمها في اللجنة الامنية للجيش الى جانب وزارة الداخلية والمحافظين .

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0663 sec