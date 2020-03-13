تركيا تعلن أنها لن تسحب أسلحتها الثقيلة من نقاط مراقبتها في الشمال السوري

أعلنت تركيا، الجمعة، التوقيع على اتفاق مع روسيا حول تفاصيل وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا ينص على إطلاق دوريات مشتركة وإنشاء مراكز تنسيق بين الجانبين.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريح صحفي عقب انتهاء المحادثات مع الوفد العسكري الروسي في أنقرة، : إنه تم التوقيع على نص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ، مضيفا: "ننفذ أولى خطواته من خلال تنظيم دورية مشتركة على طريق M4 اعتبارا من 15 مارس".

وأضاف: "الدوريات المشتركة مع روسيا على الطريق الدولي M4 بسوريا ستساهم بشكل كبير في ترسيخ دائم لوقف إطلاق نار".

ولفت إلى أن الاتفاق يقضي بإنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا لتتم من خلالها إدارة العمليات الثنائية في إدلب ومراقبة وقف إطلاق النار.

وتابع: "هدفنا جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائما، قمنا بدورنا بما يترتب علينا من أجل ذلك، والروس أظهروا موقفا بناء في هذا الخصوص".

في السياق ، أعلنت تركيا أنها لن تسحب أسلحتها الثقيلة من نقاط مراقبتها في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، فيما ذكرت أن المفاوضات مع روسيا حول التسوية في هذه الأراضي تجري بشكل جيد.

وأضافت الوزارة: "تواصل نقاط المراقبة التابعة لنا في إدلب تنفيذ مهماتها، ولا حديث عن سحب الأسلحة الثقيلة منها".

وأعلنت تركيا، يوم 1 مارس، إطلاق عملية عسكرية جديدة في إدلب ضد القوات الحكومية السورية ردا على "هجمات" الجيش السوري على "العسكريين الأتراك والمدنيين" في المنطقة، التي شهدت، خاصة منذ 27 فبراير، توترا كبيرا بين الجانبين عقب مقتل 36 عنصرا من القوات التركية بعملية للقوات الحكومية ضد تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي.

في المقابل ، أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، أن طريق حلب اللاذقية المعروف بـ "إم 4" من الطرق التي تحمل بعداً اقتصادياً كبيراً، وأن أهميته الاستراتيجية تتمثل في ربط العراق بالبحر عبر مرفأ اللاذقية، وبالتالي تسهيل وتيسير حركة تدفق البضائع إلى البحر وبالعكس.

وأضاف وزير النقل السوري، في تصريح نشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أن "تنفيذ هذا الطريق الدولي استغرق جهداً وعملاً كبيراً على مدى سنوات قبل الحرب، إذ يختصر الزمن وفق المسافة الفاصلة بين المحافظتين، كما أنه يمر عبر جسور عملاقة بين الجبال 89 (جسراً) منها جسور عملاقة بطول حوالي 300م فوق الوديان والمنحدرات تتوزع بين 51 جسرا علويا و 23 جسرا سفليا عادي و15 جسرا سفليا عملاقا إضافة إلى 250 عبّارة و 51 تحويلة طرقية، و15 عقدة الطرقية، و412 عبّارة ومعابر صغيرة، بمواصفات فنية وسلامة مرورية عالية المستوى".

وقال حمود إن "طول طريق أتوستراد اللاذقية أريحا يصل إلى 98 كم".

وأشار الوزير السوري إلى أن "إعادة تأهيل طريق (إم 4) ووضعه في الخدمة ستبدأ فور دخول اتفاق موسكو حيز التنفيذ".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الاسبوع الماضي، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.

ميدانياً استشهد مدني سوري بانفجار عبوة ناسفة لاصقة زرعها تكفيريون في سيارته عند مفرق الدحاديل بمدينة دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله: إن عبوة ناسفة زرعها تكفيريون بسيارة أحد المدنيين انفجرت صباح أمس ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة نقل على أثرها إلى المشفى لكنه فارق الحياة.

من جهة اخرى ، أكد عضو البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي أحمد شيك أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أرسل جنوده إلى إدلب لدعم الإرهابيين هناك وعمد إلى اعتقال كل من إنتقد أو تظاهر اعتراضاً على هذا الأمر.

وأوضح شيك في حديث لقناة “هالك تي في” أن كل ما يقوم به أردوغان هدفه خدمة أهدافه الشخصية ولا سيما في سورية التي تدافع عن شعبها وسيادتها ضد الأعداء في الداخل والخارج ومنهم أردوغان الذي قام بدور رئيسي في الحرب على سورية منذ بدايتها.

ولفت شيك إلى أن أردوغان هو “السبب الرئيس في كل المشكلات التي تعاني منها تركيا على الصعيد الداخلي والخارجي” مشيراً إلى أنه انتهج سياسات استبدادية ضد جميع فئات الشعب وزج بأكثر من مئة صحفي في سجونه “لأنهم انتقدوا سياساته الاستبدادية الفاشية”.

وأشار شيك إلى “سيطرة أردوغان على جميع أجهزة الدولة التركية ولا سيما الأمن والمخابرات والقضاء وتقويضه استقلالية القضاء وتحكمه بالمحاكم وإصدار تعليماته لها كي تصدر أحكاماً على معارضيه وفق مزاجه”.

*بوتين يناقش في مجلس الأمن الروسي تنفيذ اتفاقيات إدلب مع تركيا

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي مسألة تنفيذ اتفاقيات إدلب مع تركيا، وكذلك تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الروسي خلال مؤتمر صحفي، الجمعة: "ناقش المشاركون في الاجتماع تنفيذ اتفاقيات إدلب التي أبرمت خلال زيارة العمل الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما تم تبادل وجهات النظر حول الوضع المرتبط بالتقلبات القوية في الأسواق الدولية".