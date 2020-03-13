ارتكبت قوى العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة أكثر من 152 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروقات العدوان، 14 اعتداء على رقابات الخامري والصالح وكيلو16 وسيتي ماكس.

وأضاف المصدر: أن بين الخروق تحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء مدينتي الدريهمي والجاح، و27 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي، و93 خرقًا بالأعيرة النارية.

الجدير بالذكر ، أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن الجمعة 39 غارة جوية على عدد من المحافظات، منها 15 غارة جوية على مديرية حرض وغارتين على عزلة الطعن في مديرية بكيل المير بمحافظة حجة.

كما شن طيران العدوان 10 غارات جوية مديرية صرواح في محافظة مأرب و7 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، مشيرا إلى أن طيران العدوان شن غارتين على شبكة الاتصالات في مديرية ساقين وغارة على أبراج شبكة الاتصالات في جبل المفتاح بمديري حيدان في محافظة صعدة.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي، كثف الخميس، من غاراته على عدد من المحافظات اليمنية.

ففي محافظة حجة شن طيران العدوان 15 غارة على مديرية حرض و3 غارات على مديرية بكيل المير.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 10 غارات على مديرية صرواح، فيما شن 7 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

أما في محافظة صعدة فقد استهدف طيران العدوان أبراج شبكة الاتصالات في جبل المفتاح بمديرية حيدان بغارة وبغارتين شبكة الاتصالات بمديرية ساقين وغارتين على مديرية الظاهر.

من جانبه ، أدان مجلس التلاحم الشعبي القبلي، الخميس، جريمة دواعش العدوان في البيضاء بحق رجل وزوجته وطفلهما، ووصفها بالسابقة الخطيرة التي يندى لها جبين الإنسانية.

ووصف المجلس في بيان له جريمة دواعش العدوان في البيضاء بالجريمة النكراء، وأنها مؤامرة أمريكية خبيثة تمس الأمن والسلم الاجتماعي وأعراف القبيلة اليمنية.

ودعا مجلس التلاحم القبلي مشايخ وعقلاء وأبناء قبائل البيضاء واليمن لتحمل مسؤوليتهم تجاه هذه العيوب والمعورات الكبرى.

وأشار المجلس الى أن قبائل حاشد وبكيل بعمران قد تجاوزت وتصدت مسبقاً لمثل هذا المؤامرات الخبيثة بفضل حكمتها وقوة تلاحمها وتكاتفها.

يشار إلى أن عناصر "داعش" التكفيرية التابعة للعدوان ارتكبت في وقت سابق الخميس، جريمة قتل بحق رجل وزوجته وطفله بعد التقطع على سيارتهم في منطقة الظهرة التابعة لمديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

إلى ذلك ظهر تلوّث بحري وصلت آثاره الى سواحل أبين وعدن، ولا سيما في ظل الهيمنة الاماراتية على مواقع نفطية في المياه اليمنية، يقدر مخزونها بنحو 11.95 مليار برميل، منها 4.78 مليار برميل قابلة للاستخراج بالطرق التقليدية الحالية.

سواحل عدن وأبين شهدت نفوق الأحياء البحرية خلال الأيام القليلة الماضية وتغيّر لون مياه البحر الى اللون الأخضر مصحوبًا برائحة كريهة للمياه.

وقالت مصادر محلية يمنية إنه لوحظ ظهور أعداد كبيرة من الأسماك النافقة مختلفة الحجم والشكل على امتداد ساحل أبين، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة، وانتشار واسع لمخلفات ورواسب من ضمنها مادة الإزفلت قذفتها أمواج البحر إلى الساحل.

ويتسبّب التلوث بأضرار جسيمة بالثروة السمكية، فضلًا عن الحاق اضرارا بالعديد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كمشاريع تحلية مياه البحر والمشاريع السياحية ومشاريع حماية وتحسين الموائل البحرية وغيرها , وذلك لما تسببه من نفوق كميات هائلة من الاسماك والأحياء البحرية الاخرى .