قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الخميس، إن إنتاج الخام الليبي انخفض إلى 97508 براميل يوميا بحلول 11 مارس/ آذار، محذرة "من حملات التضليل الإعلامي فيما يتعلق بالوضع الحالي للوقود".

وأضافت المؤسسة في بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك مساء الخميس : أن هذا الانخفاض في الإنتاج تسبب في خسائر مالية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار منذ 17 يناير/كانون الثاني 2020، بعدما أغلقت جماعات موالية لقوات حفتر المتمركزة في شرق ليبيا وموانئ وحقول نفط.

وعبرت المؤسسة عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية ونقص التمويل الحكومي لاستيراد كميات كافية من الوقود لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة "مستمرة إلى الآن في توفير المحروقات إلى كافة المناطق بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين".

من جانب آخر، أفاد مصدر عسكري تابع لقوات حفتر، الجمعة، باستهداف مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق في منطقة أبو قرين، جنوبي مدينة مصراتة.

وقال المصدر إن "سلاح الجو التابع لقوات حفتر استهدف مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق بضربات متلاحقة في منطقة أبو قرين"، مشيرا إلى أن "الضربات الجوية، كانت دقيقة ضد مواقع قوات حكومة الوفاق الليبية في محور أبو قرين ".

وأفاد بوقوع "اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في نفس المحور وقصف متبادل".

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب وقوات حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات حفتر والوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.