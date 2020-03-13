أفاد مصدر محلي بأنّ مقاومين فلسطينيين أطلقوا 12 رصاصة على سيارة مستوطنين إسرائيليين، غربيّ مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، فجر الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ المقاومين تمكنوا من إصابة أحد ركابها بالهلع وانتشرت قوات كبيرة من الاحتلال على طريق "عين أيوب" وعلى مدخل قرية "دير عمار" غربيّ رام الله، وشرعت في عملية تمشيط بحثاً عن مُطلقي النار.

من جهتها، وصفت حركة حماس العملية غرب رام الله بالفعل البطولي الشجاع، مؤكدةً استمرار المقاومة في الضفة الغربية وتصاعدها.

ووجّه الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، التحية للمقاومة في الضفّة الغربية ولأبطال رام الله المدافعين عن الأرض والمقدّسات.

وشّدد برهوم على أن المقاومة لن تتخلّى عن واجبها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدّي للمستوطنين.

من جهته أعلن نادي الأسير الفلسطيني الخميس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية فجر الخميس.

وقال نادي الأسير في تصريح صحفي "إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة سعير في الخليل وهم:سامر عيسى فروخ، براء محمد فروخ، فضل عادل فروخ، محمد عادل فروخ، وزياد عبد العزيز جبارين".

كما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من نابلس وهم : وعد غازي المختار، صلاح وائل خموس، وكلاهما من بلدة حوارة، علما أنهما تعرضا لاعتداء على يد المستوطنين قبل يومين، بالإضافة إلى المواطن زيد سيطان صوافطة (20 عامًا).

ومن مخيم الأمعري في رام الله اعتقل الاحتلال المواطنين محمد الشمالي ودياب محمد براش، كما اُعتقل مواطن من طوباس وهو قصي مجدي عبد الرازق (22 عامًا).

يُضاف إلى المعتقلين روحي الكلغاصي، مصطفى الهشلمون، عبادة نجيب من القدس، وعبد الرحمن أبو محاميد من بيت لحم.

إلى ذلك ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين إلى 35 بعد تسجيل أربعة إصابات جديدة في بيت لحم في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي : إن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 35، منها 34 في بيت لحم، وإصابة واحدة في طولكرم. وأضافت : أن الإصابات الأربعة الجديدة التي تم تسجيلها الجمعة في بيت لحم جميعهم لمخالطي مصابين.

وأوضحت ، أن من بين المصابين 13 أنثى و22 ذكرًا، وثلاثة من بين المصابين تقل أعمارهم عن 18 عاما وثلاثة أعمارهم 60 عاما، مشيرة إلى أن أصغر المصابين طفلة بعمر عامين من بيت لحم.