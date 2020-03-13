وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، الجمعة، في بيان على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إنه "بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا في 13 مارس وحتى إشعار آخر".

وكانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اجتمعت الخميس 12 مارس وأصدرت فتوى تنص على أنه في حال وجود وباء سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهراً في منازلهم. بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف النقل الجماعي، وذلك بناء على توصية السلطات الصحية، كما منعت السلطات الكويتية جميع المناسبات العامة، وحظرت على الناس زيارة المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي.