  • الجمعة ١٨ رجب ١٤٤١
  • الجمعة , مارس 13, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278173 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 17:38 الاقسام: عربيات  
الكويت تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة وحتى إشعار آخر

الكويت تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة وحتى إشعار آخر

قررت السلطات الكويتية إيقاف خطبة وصلاة الجمعة 13 مارس وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، الجمعة، في بيان على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إنه "بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا في 13 مارس وحتى إشعار آخر".

وكانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اجتمعت الخميس 12 مارس وأصدرت فتوى تنص على أنه في حال وجود وباء سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهراً في منازلهم. بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف النقل الجماعي، وذلك بناء على توصية السلطات الصحية، كما منعت السلطات الكويتية جميع المناسبات العامة، وحظرت على الناس زيارة المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1432 sec