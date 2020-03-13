نشر السفير الصيني لدى لبنان، وانغ كيجان، الخميس، صورا على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مساعدات قدمتها الدولة الصينية لمطار بيروت لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأرفق السفير الصيني لدى لبنان الصور بالمعدات التي تم تقديمها لمطار بيروت الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا وقال فيه: " تبرعات جديدة من الشركات الصينية إلى لبنان تعبيرا عن الصداقة والتضامن".

وأضاف قائلا: " والمساعدة هي عبارة عن أجهزة لقياس الحرارة الفورية وكشفها وتم تسليمها للسلطات اللبناني في مطار بيروت".

وأعلن مستشفى رفيق الحريري الحكومي، الخميس، في تقريره اليومي عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 75 حالة بعد تسجيل 7 إصابات جديدة.

في السياق ، أصدر المصرف المركزي في لبنان، الجمعة، بيانا طالب البنوك التجارية بمنح أولوية لتحويلات النقد الأجنبي المخصصة لشراء إمدادات طبية مطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

ويكابد لبنان نقصا حادا في العملة الصعبة أدى لأن تفرض البنوك التجارية ضوابط صارمة على تحويل الدولار إلى الخارج، وقيودا أدت إلى إبطاء الواردات وتركت المستشفيات عرضة لعجز متزايد.