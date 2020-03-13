حتى بعد وصوله إلى كندا، تعرض سعد الجبري للمضايقة من قبل ولي العهد السعودي وربما كان هدفًا لمحاولة التسليم القسري السري.

وكان سعد الجبري أحد مساعدي محمد بن نايف الموثوقين.

كتبت دانيا العقاد مقالة نشرت في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني كشفت فيها أن مسؤولاً بارزاً سابقاً في الاستخبارات السعودية تمت مطاردته في كندا والولايات المتحدة من قبل النظام السعودي.

وقد منحت الحكومة الكندية اللجوء لسعد الجبري، وهو كان في السابق مسؤولاً نافذاً في الاستخبارات السعودية ومستشاراً موثوقاً به لولي العهد ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف.

ويعتبر الجبري تهديداً لحكم ولي العهد محمد بن سلمان، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر أبلغت موقع "ميدل إيست آي".

ووصف بعض المراقبين سعد الجبري بأنه أكثر المطلوبين للنظام السعودي خارج المملكة.

وفر الجبري من المملكة في عام 2017 قبل وضع محمد بن نايف رهن الإقامة الجبرية في منزله، تعيين ابن عمه محمد بن سلمان البالغ من العمر 31 عاماً، ولياً للعهد بدلاً منه.

ويثير منحه اللجوء السياسي في كندا أسئلة جديدة حول خلاف دبلوماسي غير مسبوق بين أوتاوا والرياض في صيف عام 2018.