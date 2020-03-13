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رقم الخبر: 278170 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 16:10 الاقسام: اقتصاد  
إيران تركّب منصة بحرية بحقل نفط مشترك مع الإمارات

إيران تركّب منصة بحرية بحقل نفط مشترك مع الإمارات

ركّبت شركة "نفت فلات قارة" الايرانية بنجاح منصة إستخراج بحرية في حقل "سلمان" المشترك مع الإمارات والواقع بالخليج الفارسي.

وكانت عمليات تركيب المنصة S1 قد بدأت ظهر الثلاثاء وانتهت اليوم الثاني مساء الأربعاء 11 مارس/ آذار 2020.

وبحسب شركة "نفت فلات قارة"، فان منصة رأس البئر S1 تم تصنيعها بواسطة كفاءات وقدرات وطنية تحت إشراف الشركة، حيث تم تحميلها 13 يناير/ كانون الثاني من مدينة خرمشهر (جنوب شرق ايران)، وإيصالها عن طريق البحر لحقل سلمان الواقع بمحافظة هرمزكان (جنوب البلاد) والمطلة على الخليج الفارسي بعد قطع مسافة 830 كم.

وأشارت الشركة الى أن المنصة بزنة 1050 طناً ومزودة بأنبوب بحري بقطر 12 بوصة تحت البحر، وبتركيبها ستبلغ طاقة إنتاج الحقل نحو 6 آلاف برميل يومياً.

 
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