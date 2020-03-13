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|رقم الخبر: 278169
|تاريخ النشر: آذار 13, 2020
|الوقت: 16:09
|الاقسام: اقتصاد
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صادرات شركات الصلب الإيرانية تنمو 28% رغم الحظر
سجلت صادرات شركات الصلب الكبرى الايرانية نمواً بنسبة 5ر6 بالمئة خلال 11 شهراً -فترة 21 مارس/ آذار 2019 حتى 19 فبراير/ شباط 2020- قياساً بالفترة المناظرة السابقة، وذلك رغم الحظر الأميركي المفروض على القطاع.
وبحسب بيانات نشرت يوم الخميس، فان حجم صادرات شركات "ذوب آهن" و"فولاد مباركة" و"فولاد خوزستان" و"هرمزكان" و"آذربايجان" و"خراسان" و"كاوه جنوب" و"صبا فولاد" و"بناب" في الشهور الأحد عشر بلغ 6 ملايين و513 ألفاً و123 طناً.
وايران من ضمن الدول العشر الأولى في إنتاج الصلب، وتستهدف رفع طاقة الإنتاج الى 55 مليون طن حتى 2025، والصادرات لنحو 45 بالمئة من إجمالي الإنتاج.
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