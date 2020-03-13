وبحسب بيانات نشرت يوم الخميس، فان حجم صادرات شركات "ذوب آهن" و"فولاد مباركة" و"فولاد خوزستان" و"هرمزكان" و"آذربايجان" و"خراسان" و"كاوه جنوب" و"صبا فولاد" و"بناب" في الشهور الأحد عشر بلغ 6 ملايين و513 ألفاً و123 طناً.

وايران من ضمن الدول العشر الأولى في إنتاج الصلب، وتستهدف رفع طاقة الإنتاج الى 55 مليون طن حتى 2025، والصادرات لنحو 45 بالمئة من إجمالي الإنتاج.