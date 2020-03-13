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رقم الخبر: 278168 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 15:44 الاقسام: سياحة  
جزيرة «السندباد» العراقية.. منطقة سياحية رائعة في البصرة
حدائق واسعة مزينة بنافورات جميلة

جزيرة «السندباد» العراقية.. منطقة سياحية رائعة في البصرة

جزيرة السندباد تقع في وسط شط العرب، قرب ملتقى نهر كرمة علي، بالقرب من مطار البصرة القديم، وفندق شط العرب العريق في بنائه.

جزيرة السندباد من المناطق السياحية الرائعة في البصرة ج وترتبط بضفتي الشط بجسر السندباد .فيها حدائق واسعة مزينة بنافورات جميلة واشجار باسقة وفيها منشات لراحة الزائر منها محلات لبيع المرطبات ودور سياحية للاقامة، هذا بالاضافة الى الفندق العائم الراسي قرب الجزيرة.

المسافة بين مركز مدينة البصرة وجزيرة السندباد يتطلب قطعها نصف ساعة بالسيارة ويفصلها عن المدينة جسر عملاق هو جسر خالد الذي دمر في حرب الخليج الفارسي الثانية. ويرجع الى سبعينيات القرن الماضي، جزيرة السندباد مقصد سياحي محلي وخليجي واسع.

جزيرة «السندباد»جزيرة «السندباد»
جزيرة «السندباد»جزيرة «السندباد»
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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