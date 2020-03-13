تقع عين علي على بعد 35 كيلومترا غرب دامغان وإلى الجنوب من تلال آبده بين قرى آستانه و كلاته رودبار. وتعد من المناطق السياحية المميزة في إيران.

نهر عين علي هو النهر الوحيد الدائم الجريان في مدينة دامغان، ويصل الماء الى هذه العين من الجبال الشمالية، واستقطبت هذه المنطقة السياح منذ عهود وخاصة سلاطين القاجاريين في ايران وذلك بسبب خضارها وهوائها العليل وجمال مناظرها الطبيعية الخضراء وطقسها.

ويوجد في المنطقة حاليا بناءان باقيان من بين الابنية الكثيرة التي بنيت في حقبة القاجاريين، احدهما بناء "آغا محمد خاني" الذي بني في فترة حكم "آغا محمد خان قاجار"، والبناء الثاني "فتح علي شاهي" الذي بني في فترة حكم الملك القاجاري"فتح علي".

عمارة آغا محمد خاني

يقع هذا المبنى مقابل بركة الماء الثانية ويتالف من طابقين، وتوجد فيه اقواس خارجية مطرزة فائقة الجمال بالاضافة الى قوالب جبسية مزخرفة تأسر الانظار.

ويغطي الجبسين جزء من اروقة وممرات هذه الاقواس، واستخدم الطوب في بناء هذا المبنى ثم رمم في وقت لاحق باستخدام الطين.