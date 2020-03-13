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رقم الخبر: 278164 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 14:24 الاقسام: سياحة  
جزيرة "نخيلو" في بوشهر.. جنة الطيور المحلية والمهاجرة

جزيرة "نخيلو" في بوشهر.. جنة الطيور المحلية والمهاجرة

(نخيلو) جزيرة إيرانية تقع في الخليج الفارسي. تبلغ مساحة الجزيرة 6 كيلومترات مربعة وتحتوي على ساحل رملي يبلغ طوله نحو 8 كيلومترات وعلى بعد 5 كيلومترات من جزيرة أم الكرم.

وأما الاماكن الطبيعية في هذه المحافظة فهي في غاية الروعة والجمال حيث تعتبر جنة للطيور المحلية والمهاجرة ولا سيما في قرية "نخيلو" التي هي عبارة عن جزيرة تقع في مدينة "ديــّر" وكل من يزورها يمتع أنظاره بمختلف أنواع الطيور التي تزدحم فيها إبان فصلي الربيع والصيف والسلاحف البحرية التي تعيش فيها بأمان.

يمكن ملاحظة الحفر والمسارات التي تدل على تعشيش كبير للسلاحف ذات منقار الصقر . تعتبر جزيرة "نخيلو"موقعا جيدا لتعشيشها. تقع الجزيرة إلى جنوب شرق بوشهر.

في الوقت الحاضر فان جزيرة نخيلو هي مكان لعيش السلاحف لذلك لها اهمية بيئية .


 

جزيرة "نخيلو"جزيرة "نخيلو"
جزيرة "نخيلو"جزيرة "نخيلو"
جزيرة "نخيلو"جزيرة "نخيلو"
جزيرة "نخيلو"جزيرة "نخيلو"
جزيرة "نخيلو"جزيرة "نخيلو"
جزيرة "نخيلو"جزيرة "نخيلو"
جزيرة "نخيلو"جزيرة "نخيلو"
جزيرة "نخيلو"جزيرة "نخيلو"
جزيرة "نخيلو"جزيرة "نخيلو"
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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