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رقم الخبر: 278159 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 14:18 الاقسام: ثقافة وفن  
«وداعاً أولمبيك» يتأهل لخوض سباق مهرجانين دوليين

«وداعاً أولمبيك» يتأهل لخوض سباق مهرجانين دوليين

تأهل الفيلم الايراني القصير «وداعاً اولمبيك» (خدا حافظ المبیك) للمخرج والمقدم مجتبى بوربخش الى المشاركة في مهرجانين دوليين في امريكا.

ويمثل «وداعاً اولمبيك» ايران في مهرجان «وستشستر» الدولي ومهرجان «هيوستن» الدولي.

وستنطلق فعاليات مهرجان «وستشستر» الدولي في الرابع والعشرين من ابريل المقبل وستستمر حتى السادس والعشرين منه في نيويورك.

وسيقام مهرجان «هيوستن» الدولي في الفترة بين الثاني عشر حتى الرابع عشر من يونيو المقبل في تكساس.

هذا ويعتبر الفيلم أول تجربة إخراجية لمقدم البرامج الرياضية على شاشة التلفزيون الإيراني مجتبى بوربخش ويحمل طابعاً ومضموناً رياضياً بإمتياز، وشارك في أداء أدواره كل من: رامين استاد، فرج اله كلسفيدي، مرتضى قديري....وآخرون.

ويحكي الفيلم قصة فتاة تمارس رياضة تجديف القوارب وهي تواجه العديد من التحديات على طول مسارها الرياضي في الألعاب الأولمبية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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