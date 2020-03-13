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رقم الخبر: 278157 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 14:19 الاقسام: ثقافة وفن  
ثلاثة وثائقيات إيرانية تتأهل لمهرجان سويسري

ثلاثة وثائقيات إيرانية تتأهل لمهرجان سويسري

تأهلت ثلاثة وثائقيات ايرانية وهي: «البيت» و«عين السمكة» و«مشروع زواج» الإيرانية للمشاركة في مهرجان «Visions du Réel» الدولي في سویسرا...

وتشارك هذه الوثائقيات في الدورة الواحدة والخمسين من فعاليات المهرجان الدولي، حيث يشارك «البيت» (خانه) للمخرجة افسانه سالاري و«عين السمكة» (جشم ماهي) للمخرج امين بهروز زاده في قسم المنافسة الأصلي للمهرجان.

ويحل وثائقي «مشروع زواج» (بروجه ازدواج) للمخرج حسام إسلامي في قسم خطوط العرض (Latitudes ) الخاص بالمهرجان.

هذا ويهدف مهرجان «Visions du Réel» الدولي إلى بحث الأعمال المبدعة والحديثة عالمياً.

يذكر أن الدورة الواحدة والخمسين من فعاليات المهرجان سوف تقام خلال الفترة بين 24 ابريل حتى 2 مايو في سويسرا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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