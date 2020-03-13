نفت العلاقات العامة للفيلم السينمائي "البطل" (قهرمان) للمخرج الايراني أصغر فرهادي الشائعات التي تم تداولها مؤخراً حول مشاركة بعض الأسماء البارزة في الفيلم.

خاصة بعد أن طفت على السطح أسماء بارزة مثل النجم نويد محمد زاده وبابك كريمي وغيرهم، لتؤكد أن فرهادي يتبع قانوناً واضحاً في إختيار ممثلي أفلامه.

ويتبع المخرج اصغر فرهادي بعد تجربته في «حول الي» طريقة العمل مع الفنانين المجربين بالنسبة له والذين شاركوا في سابق أعماله مثل «إنفصال نادر عن سيمين» الفيلم الذي حقق الأوسكار عام 2012 في سابقة تاريخية للسينما الإيرانية وكذلك فيلم «البائع» الذي حقق نجاحاً باهراً.

وعليه يمكن ترشيح أسماء: شهاب حسيني، بيمان معادي، ليلى حاتمي، بابك كريمي، ترانه علي دوستي..ضمن قائمة خيارات فرهادي لفيلم "البطل" المزمع تصويره في إيران وفي مدينة شيراز تحديداً.

إضافة إلى أسماء أخرى قد تشغل أدواراً مساعدة ومكملة لأصحاب الأدوار المحورية في العمل، علماً أنه من المقرر أيضاً إختيار طاقم العمل بنهاية عطلة عيد النوروز القادم وبدء التصوير في أقرب فرصة بعد ذلك التاريخ.

هذا ويذكر أن «البطل» قد حقق ترويجاً دعائياً ودعماً كبيراً في العالم قبل إنطلاقته لمجرد تولي فرهادي مهمة إخراجه لما لإسم هذا المخرج وسمعته من صدى ذا عيار ثقيل في أوساط السينما الدولية.