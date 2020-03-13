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رقم الخبر: 278155 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 14:20 الاقسام: ثقافة وفن  
تأجيل مهرجان «زغرب داكس» للحد من إنتشار فايروس كورونا

تأجيل مهرجان «زغرب داكس» للحد من إنتشار فايروس كورونا

قررت السلطات الكرواتية ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا، تأجيل مهرجان مهرجان «زغرب داكس» الدولي للأفلام الوثائقية بدورته الـ16.

وكان من المفترض أن تعقد فعاليات المهرجان في الفترة بين 15 حتى 21 مارس الجاري.

هذا ومن المقرر ان يشارك في هذه الدورة من مهرجان زغرب الدولي 112 فيلما وثائقيا لمخرجين من مختلف بقاع العالم، منهم مخرجان من ايران وهما «جلال وفايي» بفيلم «عكس عقارب الساعة» و«مهرداد اسكويي» بفيلم «ظل بلا نور» بالقسم التنافسي الدولي بهذا المهرجان.

وأصدر مكتب مكافحة فيروس كورونا قرارا بتأجيل جميع المهرجانات والمناسبات العامة على ان تعقد اجتماعات في الاماكن المغلقة بعد تعقيم المكان واخذ تصريح.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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