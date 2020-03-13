وضع ملك النرويج والملكة في الحجر الصحي بعد عودتهما من الأردن أعلن التلفزيون النرويجي أن ملك البلاد هارالد الخامس والملكة سونيا، وضعا بعد عودتهما مؤخرا من الأردن، في الحجر الصحي، على الرغم من عدم إصابتهما بعدوى فيروس كورونا الجديد.