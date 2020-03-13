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رقم الخبر: 278151 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 14:22 الاقسام: دوليات  
وضع ملك النرويج والملكة في الحجر الصحي بعد عودتهما من الأردن

وضع ملك النرويج والملكة في الحجر الصحي بعد عودتهما من الأردن

أعلن التلفزيون النرويجي أن ملك البلاد هارالد الخامس والملكة سونيا، وضعا بعد عودتهما مؤخرا من الأردن، في الحجر الصحي، على الرغم من عدم إصابتهما بعدوى فيروس كورونا الجديد.

وكانت الحكومة النرويجية أعلنت عن إجراءات طوارئ أمس الخميس لمواجهة خطر فيروس كورونا، وطالبت جميع المسافرين العائدين إلى البلاد اعتبارا من تاريخ 27 فبراير بعزل أنفسهم في منازلهم، بغض النظر عن وجود أعراض لديهم بالمرض من عدمها. ولا يستثني هذا الإجراء النرويجي إلا المسافرين القادمين من الدول الاسكندنافية.

 
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مصدر الخبر: فارس
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