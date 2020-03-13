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رقم الخبر: 278150 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 14:22 الاقسام: دوليات  
كوريا الجنوبية تتعافى تدريجياً بعد انخفاض وتيرة انتشار كورونا

كوريا الجنوبية تتعافى تدريجياً بعد انخفاض وتيرة انتشار كورونا

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية عن رصد 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الخميس، في مؤشر على انخفاض وتيرة انتشار الفيروس في البلاد.

وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل عدد حالات الإصابة الجديدة بحدود 100 حالة لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ 114 حالة في اليوم السابق، مضيفا أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 7,979 حالة حتى فجر اليوم الجمعة، فيما وصل عدد الوفيات 67 حالة. وحسب بيانات المركز، فإنه تم اكتشاف 65 حالة إصابة جديدة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي (جنوب شرقي البلاد)، أكبر بؤرة لتفشي كورونا في البلاد. وسجلت مدينة سيجونغ وسط البلاد 17 حالة جديدة مع زيادة حالات الإصابة في وزارة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك، فيما أكدت العاصمة سيئول 13 حالة جديدة متأثرة بالعدوى الجماعية في مركز الاتصالات في المدينة. ومن اللافت أن عدد الحالات التي غادرت المشافي بعد التماثل للشفاء التام، بلغ 177 شخصا خلال اليوم السابق وتجاوز للمرة الأولى عدد حالات الإصابة الجديدة. ووصل عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس إلى 248647 شخصا بمن فيهم المصابون المؤكدون، وجاءت النتائج لـ222728 شخصا سلبية، ويبقى 17940 شخصا آخرون بانتظار نتائجهم. وكانت السلطات الكورية، قد أبدت الأحد الماضي تفاؤلا مشوبا بالحذر في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ بعد تراجع وتيرة زيادة عدد المصابين إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أيام​​​

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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