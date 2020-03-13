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|للمزید
|رقم الخبر: 278149
|تاريخ النشر: آذار 13, 2020
|الوقت: 14:23
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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هل تعلم
هل تعلم أن الكسوف لا يستمر أكثر من 7 دقائق و8 ثواني وذلك بسبب السرعة التي تدور بها الأرض حول الشمس.
*هل تعلم أن زجاجة الحليب تفقد ما يعادل ثلثي محتواها من فيتامين «ب» إذا ما وضعت حوالي ساعتين في ضوء النهار.
* هل تعلم أن الماء البارد هو أخف من الماء الساخن.
* هل تعلم أن الغاز في طبيعته غاز لا رائحة له، ولكن تضاف إليه هذه الرائحة لدى تصفيته وتخزينه من أجل عامل الأمان والحماية للانتباه إليه.
* هل تعلم أن سور الصين العظيم هو واحد من الأشياء القليلة التي صنعها الإنسان والتي يمكن رؤيتها من على سطح القمر.
* هل تعلم أن ضوء الشمس لا يتخلل مياه البحر أكثر من 400 م.
* هل تعلم أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب يسقط في بحر وسيع لطفا على سطحه.
* هل تعلم أن قلم الرصاص مصنوع من الجرافيت.
* هل تعلم أن آلة الاسطرلاب آلة فلكية لقياس ارتفاع الكواكب.
* هل تعلم أن اول حيوان سار على قدميه في التاريخ هو الديناصور.
* هل تعلم أن اول انسان حاول الطيران هو من اصل عربي واسمه عباس بن فرناس.
* هل تعلم أن الرازي اول من استخدم الخيوط في الجراحة.
* هل تعلم أن اول دبابة في العالم كانت موجودة في بريطانيا.
* هل تعلم أن أشعة الليزر أقوى من أشعة الشمس بأربع مرات.
* هل تعلم أن اللغة المالطية هي أكثر اللغات تأثراً باللغة العربية.
* هل تعلم أن العنبر يستخرج من أمعاء حوت العنبر وهو مادة قيمة في صناعة العطور.
* هل تعلم أن زرقاء اليمامة كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام.
* هل تعلم أن أول من أشاروا إلى تفتيت الحصى في المثانة هم الأطباء العرب.
* هل تعلم أن - الرأرأة - تعني تحريك العينين وإدارتهما لتسديد النظر على الهدف.
* هل تعلم أن الجاذبية على القمر تساوي سدس الجاذبية على الأرض.
* هل تعلم أن الذهب يوزن بالغرام والماس بالقيراط.
* هل تعلم أن عدد بحور الشعر هو: سـتة عشر بحـراً.
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