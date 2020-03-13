هل تعلم أن الكسوف لا يستمر أكثر من 7 دقائق و8 ثواني وذلك بسبب السرعة التي تدور بها الأرض حول الشمس.

*هل تعلم أن زجاجة الحليب تفقد ما يعادل ثلثي محتواها من فيتامين «ب» إذا ما وضعت حوالي ساعتين في ضوء النهار.

* هل تعلم أن الماء البارد هو أخف من الماء الساخن.

* هل تعلم أن الغاز في طبيعته غاز لا رائحة له، ولكن تضاف إليه هذه الرائحة لدى تصفيته وتخزينه من أجل عامل الأمان والحماية للانتباه إليه.

* هل تعلم أن سور الصين العظيم هو واحد من الأشياء القليلة التي صنعها الإنسان والتي يمكن رؤيتها من على سطح القمر.

* هل تعلم أن ضوء الشمس لا يتخلل مياه البحر أكثر من 400 م.

* هل تعلم أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب يسقط في بحر وسيع لطفا على سطحه.

* هل تعلم أن قلم الرصاص مصنوع من الجرافيت.

* هل تعلم أن آلة الاسطرلاب آلة فلكية لقياس ارتفاع الكواكب.

* هل تعلم أن اول حيوان سار على قدميه في التاريخ هو الديناصور.

* هل تعلم أن اول انسان حاول الطيران هو من اصل عربي واسمه عباس بن فرناس.

* هل تعلم أن الرازي اول من استخدم الخيوط في الجراحة.

* هل تعلم أن اول دبابة في العالم كانت موجودة في بريطانيا.

* هل تعلم أن أشعة الليزر أقوى من أشعة الشمس بأربع مرات.

* هل تعلم أن اللغة المالطية هي أكثر اللغات تأثراً باللغة العربية.

* هل تعلم أن العنبر يستخرج من أمعاء حوت العنبر وهو مادة قيمة في صناعة العطور.

* هل تعلم أن زرقاء اليمامة كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام.

* هل تعلم أن أول من أشاروا إلى تفتيت الحصى في المثانة هم الأطباء العرب.

* هل تعلم أن - الرأرأة - تعني تحريك العينين وإدارتهما لتسديد النظر على الهدف.

* هل تعلم أن الجاذبية على القمر تساوي سدس الجاذبية على الأرض.

* هل تعلم أن الذهب يوزن بالغرام والماس بالقيراط.

* هل تعلم أن عدد بحور الشعر هو: سـتة عشر بحـراً.