وقال دوتون في بيان نشره عبر "تويتر" إنه استيقظ صباح اليوم الجمعة بدرجة حرارة مرتفعة وشعور بالتهاب الحلق، وبعد ذلك خضع لفحص كورونا الذي جاءت نتيجته إيجابية. وأضاف: "أنا بخير وسأقدم تحديثا عن حالتي في الوقت المناسب". وسجلت أستراليا 160 حالة إصابة، منها 4 إصابات جديدة، إضافة إلى 3 وفيات ناجمة عن كورونا حتى اليوم.