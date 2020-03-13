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رقم الخبر: 278148 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 14:24 الاقسام: دوليات  
وزير الداخلية الأسترالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

وزير الداخلية الأسترالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون اليوم الجمعة أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال دوتون في بيان نشره عبر "تويتر" إنه استيقظ صباح اليوم الجمعة بدرجة حرارة مرتفعة وشعور بالتهاب الحلق، وبعد ذلك خضع لفحص كورونا الذي جاءت نتيجته إيجابية. وأضاف: "أنا بخير وسأقدم تحديثا عن حالتي في الوقت المناسب". وسجلت أستراليا 160 حالة إصابة، منها 4 إصابات جديدة، إضافة إلى 3 وفيات ناجمة عن كورونا حتى اليوم.

 
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مصدر الخبر: فارس
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