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رقم الخبر: 278145 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 14:25 الاقسام: محليات  
إيران ترفض الاتهامات الأمريكية بتدبير الضربة في العراق وتدعو ترامب لمراجعة سلوكه

إيران ترفض الاتهامات الأمريكية بتدبير الضربة في العراق وتدعو ترامب لمراجعة سلوكه

نفت الخارجية الإيرانية صحة الاتهامات الموجهة إلى الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة ورئيسها، دونالد ترامب، بالوقوف وراء الهجوم على قوات التحالف الدولي في العراق

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اليوم الجمعة، إن واشنطن لا يمكنها تحميل طهران تداعيات التواجد الأمريكي غير القانوني في العراق. كما أشار موسوي إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها الهروب للأمام وتحميل إيران "مسؤولية ردة فعل الشعب العراقي على اغتيال قادته العسكريين ومقاتليه". واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن على ترامب "إعادة النظر في تواجد وسلوك القوات الأمريكية في المنطقة بدلا من تنفيذ إجراءات خطيرة وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة لتبرير تصرفاته غير المنطقية والهروب من المسؤولية".

 
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مصدر الخبر: فارس
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