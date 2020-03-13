أكد امين مجلس الامن القومي الايراني علي شمخاني ان هناك بعض اوجه التشابه بين جريمة اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس والمزاعم الاميركية بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي في بغداد.

وقال علي شمخاني في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع تويتر اليوم الجمعة : أثناء زيارتي لبغداد طلبت من السلطات العراقية تحديد هوية عناصر عميلة في العراق ساعدت الأميركيين في عملية اغتيال الشهيدين سليماني وابو مهدي المهندس. واضاف: يبدو ان هناك اوجه تشابه بين تنفيذ خطة اغتيال الشهيدين المذكورين والمزاعم الاميركية بشان شن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي في بغداد. يذكر ان قاعدة التاجي شمال بغدادتعرضت لهجوم صاروخي مساء الاربعاء، حيث اعترفت المصادر الاميركية بمقتل جنديين امريكيين وجندي بريطاني وجرح ١٠ جنود آخرين اثر القصف.