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رقم الخبر: 278141 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 14:26 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
للكسالى.. «دايت النوم» سيفقدك وزنك دون مجهود

للكسالى.. «دايت النوم» سيفقدك وزنك دون مجهود

نشر تقرير أثبت أنه يمكن للشخص ان يتخلص من وزنه الزائد عبر النوم لساعات طويلة. .

أكد التقرير المنشور بموقع «medicalnewstoday» أن عدم أخذ القسط الكافي من النوم يعد من أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الشهية، والإسراف في تناول الطعام، وهذا يتسبب في زيادة الوزن بشكل ملحوظ، ولكن في حالة أخذ القسط الكافي من النوم فأنت تؤهل جسمك علی حرق نسبة عالية من الدهون خلال النوم، وأيضا عدم الإسراف في تناول الطعام الذي يزيد من فرص زيادة الوزن.

وأشار التقرير، أن أخذ القسط الكافي من النوم وهو النوم من 7 إلی 9 ساعات يوميا يساعد بشكل كبير في حرق كميات كبيرة من الدهون والتخلص من الوزن الزائد، وذلك نتيجة لتقليل فرص إفراز هرمون الجوع الجريلين واللبتين.

ووفقا لبعض الدراسات التي أكدت أن التعب والاجهاد الناتج عن عدم أخذ القسط الكافي من النوم، يؤدي إلى تناول المزيد من الأطعمة، وخاصة الغنية بالدهون، فهناك دراسة أجريت على 21 شخص ناموا ٤ ساعات فقط زاد استهلاكهم للسعرات الحرارية بنسبة ٢٢٪، وذلك مقارنة بمن ناموا ٨ ساعات.

ونصح التقرير الأشخاص الراغبين في اتباع حمية النوم باتباع هذه لنصائح، للتخلص من الوزن الزائد، وهي:

-أبتعد عن تناول القهوة والمشروبات الغنية بالكافيين قبل النوم بساعتين.

-التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات يساعد بشكل كبير في حرق الدهون خلال النوم.

-قلل من تناول الأطعمة المليئة بالأملاح.

-تناول الخضروات والفواكه بكثرة.

-عليك ممارسة الحركة يوميا، فهي من الحيل الجيدة التي تحرق الدهون وتجعلك تشعر بالاسترخاء خلال النوم.

-النوم لفترة لا تقل عن 7 إلی 9 ساعات في اليوم.

-الإكثار من تناول البروتين غير الدهني.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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