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رقم الخبر: 278125 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 13:14 الاقسام: محليات  
السفارة الايرانية تشيد بالمساعدة المالية اليابانية لمكافحة كورونا

السفارة الايرانية تشيد بالمساعدة المالية اليابانية لمكافحة كورونا

اعربت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اليابان عن تقديرها لمساعدة طوكيو البالغة 23.5 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا في ايران.
واعلنت السفارة الايرانية في تغريدة لها على موقع تويتر اليوم الجمعة ان المكافحة الشاملة ضد فيروسCOVID-۱۹ بحاجة الى التضامن العالمي وتشيد بالمساعدة التي قدمتها الحكومة اليابانية البالغة 23 ونصف مليون دولار  في مجال الدعم الطبي لايران. 
اثر تفشي فيروس كورونا  الذي انتشر في اواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصنينة بلغ عدد المصابين في العالم 134768 شخصا والوفيات الناجمة عن ذلك 4983 شخصا .
وبلغ  عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ايران  10 الاف و75 شخصا، والوفيات الناجمة عن ذلك بلغت 429 حالة، بينما تعافى من اجمالي المصابين بالفيروس في البلاد لحد الان 3 الاف و276 مصابا.
وفي اليابان بلغ عدد الوفيات 19 شخصا والمصابين 690 شخصا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايرنا
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