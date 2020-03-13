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رقم الخبر: 278124 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 13:15 الاقسام: محليات  
ارسال الشحنة الرابعة لمساعدات شانغهاي الى طهران

ارسال الشحنة الرابعة لمساعدات شانغهاي الى طهران

تم ارسال الشحنة الرابعة للمساعدات الصحية والعلاجية التي قدمتها الشركات واهالي شانغهاي للشعب الايراني لمكافحة فيروس كورونا البالغة اكثر من طنين مساء امس الخميس الى طهران عن طريق القنصلية العامة الايرانية في شانغهاي .
وافادت القنصلية العامة الايرانية في شانغهاي ان المساعدات المذكورة شملت الملابس المعزولة والاقنعة وقياس الاوكسيجن والنظارات الواقية والقفازات والادوية التي تبرعت بها الشركات والشعب الصيني للشعب الايراني في مكافحة فيروس
كورونا وتم ارسالها الى طهران عبر طائرة ماهان للشحن.  
وقال القنصل العام الايراني في شانغهاي  رمضان برواز في حين الحظر الامريكي الجائر المفروض على الشعب الايراني جعل من الصعب مواجهة فيروس كورونا واظهر الوجه الحقيقي للمسؤولين الامريكيين للعالم فان الشعب الصيني يستمر
بارسال المساعدات الى ايران.
 واعتبر برواز المساعدات الصينية الضخمة للشعب الايراني بانها تبين الصداقة المتجذرة في التاريخ بين الشعبين العريقين وقال ان الصداقة بين البلدين ستستمر في المستقبل .
وتم لحد الان ارسال 9 شحنات من التبرعات الصحية والعلاجية للشعب والحكومة الصينية الى طهران في اطار التضامن مع الشعب الايراني لمكافحة فيروس كورونا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايرنا
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