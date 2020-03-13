في ايعاز وجهه القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي، الى رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، اشاد سماحته بخدمات القوات المسلحة للمواطنين في مجال مكافحة فيروس كورونا، واكد ضرورة تنظيم هذه الخدمات في اطار مقر صحي وعلاجي للحد من تفشي هذا المرض، معتبرا هذا الاجراء في ضوء القرائن المطروحة التي تحتمل وقوع هجوم بيولوجي بانه يمكنه ان يكتسي طابع مناورة دفاع بيولوجي ايضا ويعزز الاقتدار الوطني.

وجاء في الامر الصادر من قائد الثورة الى اللواء باقري، انه ومع تقدير الخدمات التي قدمتها القوات المسلحة لغاية الان في مجال مكافحة كورونا للشعب العزيز والتاكيد على مواصلة وتوسيع ذلك، فمن اللازم تنظيم هذه الخدمات في اطار مقر صحي وعلاجي يقوم فضلا عن تقديم العلاج وانشاء مراكز علاجية مثل المستشفيات الميدانية ومراكز النقاهة وغير ذلك، بالمبادرة للحد من تفشي المرض بالاساليب اللازمة. واعتبر سماحته تقسيم واجبات ومهمات منظمات واقسام القوات المسلحة من واجبات هذا المقر واضاف، ان هذا المقر يجب ان يعمل بتنسيق كامل مع الحكومة ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي. وتابع القائد العام للقوات المسلحة، ان هذا الاجراء وفي ضوء القرائن التي طرحت احتمال وقوع هجوم بيولوجي ، يمكنه ان يكتسي طابع مناورة دفاع بيولوجي ايضا ويعزز الاقتدار والقدرة الوطنية،آملا بان يكون النصر حليف الشعب الايراني دوما وينعم بالامن والصحة في ظل التوجيه الالهي والاسناد الخاص من "بقية الله" ارواحناه فداه.