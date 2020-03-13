ونقلت وكالة سبوتنيك نقلاً عن مصدر عسكري مقرب من حفتر بأن مقاتلاته استهدفت مواقع تابعة للوفاق بضربات متلاحقة في منطقة أبو قرين، مشيرا إلى دقة ضرباته الجوية. فضلا عن ذلك، كشف المصدر عن "اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في نفس المحور وقصف متبادل". وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.