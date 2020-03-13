  • الجمعة ١٨ رجب ١٤٤١
  • الجمعة , مارس 13, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278122 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 13:13 الاقسام: عربيات  
مقاتلات حفتر تقصف قوات الوفاق شرقي ليبيا

مقاتلات حفتر تقصف قوات الوفاق شرقي ليبيا

قصفت مقاتلات تابعة لقوات حفتر، اليوم الجمعة، مواقع تابعة لحكومة الوفاق في منطقة ابو قرين، جنوبي مدينة مصراتة شرقي ليبيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك نقلاً عن مصدر عسكري مقرب من حفتر بأن مقاتلاته استهدفت مواقع تابعة للوفاق بضربات متلاحقة في منطقة أبو قرين، مشيرا إلى دقة ضرباته الجوية. فضلا عن ذلك، كشف المصدر عن "اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في نفس المحور وقصف متبادل". وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: قناة العالم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0709 sec