وقال المتحدث بإسم وزارة الصحة الأفغانية، وحیدالله مایار، اليوم الجمعه،" إن هناك 7 حالات جديدة المشتبهة بكورونا سجلت في ولايات دايكندي وبكتيا وسمنغان وكابول و بروان. وأضاف: إن النتيجة النهائية للفحوصات سوف تعلن خلال 24 ساعة. يذكر إن السلطات الأفغانية طلبت من المواطنين بعدم المشاركة في مراسيم حفلات النوروز (بدء السنة الجديدة الشمسية) التي تبدأ الاسبوع المقبل.