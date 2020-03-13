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|رقم الخبر: 278119
|تاريخ النشر: آذار 13, 2020
|الوقت: 13:13
|الاقسام: عربيات
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كورونا في أفغانستان.. تسجيل حالات إصابة في 3 ولايات
أعلنت المصادر الأفغانية، عن تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في 3 ولايات أفغانية.
وقال المتحدث بإسم وزارة الصحة الأفغانية، وحیدالله مایار، اليوم الجمعه،" إن هناك 7 حالات جديدة المشتبهة بكورونا سجلت في ولايات دايكندي وبكتيا وسمنغان وكابول و بروان. وأضاف: إن النتيجة النهائية للفحوصات سوف تعلن خلال 24 ساعة. يذكر إن السلطات الأفغانية طلبت من المواطنين بعدم المشاركة في مراسيم حفلات النوروز (بدء السنة الجديدة الشمسية) التي تبدأ الاسبوع المقبل.
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