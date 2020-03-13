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رقم الخبر: 278117 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 13:11 الاقسام: عربيات  
انتشار امني في بغداد ومحافظات عراقية بعد العدوان الامريكي

انتشار امني في بغداد ومحافظات عراقية بعد العدوان الامريكي

افاد مصدر عراقي امني ، الجمعة، بأن هناك انتشارا امنيا في العاصمة العراقية بغداد والمدن التي تعرضت فيها مواقع عسكرية للحشد الشعبي والجيش العراقي لإعتداء اميركي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية انشرت بشكل كثيف في قرب السفارة الاميركية بالمنطقة الخضراء وفي والمحافظات التي قصفت فيها عدد من المواقع". واكدت خلية الاعلام الامني في وقت سابق، انه في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء امريكي من خلال قصف جوي على مناطق جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية، على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر للجيش العراقي.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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