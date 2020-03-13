وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية انشرت بشكل كثيف في قرب السفارة الاميركية بالمنطقة الخضراء وفي والمحافظات التي قصفت فيها عدد من المواقع". واكدت خلية الاعلام الامني في وقت سابق، انه في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء امريكي من خلال قصف جوي على مناطق جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية، على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر للجيش العراقي.