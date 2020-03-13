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رقم الخبر: 278116 تاريخ النشر: آذار 13, 2020 الوقت: 13:10 الاقسام: عربيات  
نائب عراقي یکشف عن إنشاء مطار عسكري اميركي بالانبار

نائب عراقي یکشف عن إنشاء مطار عسكري اميركي بالانبار

أكد النائب عن تحالف الفتح مهدي امرلي، الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل انشغال الكتل السياسية بملف رئاسة الوزراء العراقي وتتحرك لبناء مطار عسكري في الانبار.

وقال امرلي بحسب موقع المعلومة: إن “القوات الأمريكية تتحرك في الوقت الحالي لبناء مطار عسكري لها في الانبار مستغلة انشغال الكتل السياسية وانقسامها بملف رئاسة الوزراء”، لافتا إلى إن “التحركات الأمريكية الأخيرة لن تحصل بموافقة الحكومة العراقية وعلمها”. وأضاف أن “القوات الأمريكية تعمل في الوقت الحالي على إثارة الفتنة عبر ضرب مواقع تابعة لها داخل العراق لتحقيق البقاء العسكري”، مبينا أن “أمريكا تحاول من تلك التصرفات استفزاز الحشد الشعبي وجره للصدام معها لتحقيق ضرب مواقع الحشد مجددا”. وكشف مصدر امني في محافظة الانبار، الاربعاء، عن بدء القوات الامريكية بالمباشرة بالمرحلة الأولى لإنشاء مطار لها في المناطق الغربية.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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