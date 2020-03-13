وفي تصريح له الخميس خلال مراسم ازاحة الستار عن معدات تعقيم متطورة تابعة لوحدات الحرب الحديثة للقوة البرية لحرس الثورة، اشار العميد باكبور الى اجراءات هذه القوة في مواجهة فيروس كورونا وقال، انه تم اليوم (امس الخميس) ازاحة الستار عن معدات متطورة للقوة البرية لحرس الثورة في مختلف المجالات. واوضح بان من ضمن المعدات التي ازيح الستار عنها؛ جهاز توليد الاوزون، جهاز توليد الاوزون متنقل، مروحة البلازما، خيمة ازالة التلوث، منظومات "دي اس ام 2500" ذات قدرة على تعقيم الاجواء، منظومة ازالة التلوث "درخشش 6". وحول اجراءات القوة البرية للحرس الثوري في مواجهة فيروس كورونا قال، ان تطهير وتعقيم الطرقات والشوارع والاماكن العامة في المدن الموبوءة خاصة مدينة قم كان اجراء مهما جدا لوحدات الحرب الحديثة للقوة البرية للحرس الثوري خاصة وحدات مجموعة "بعثت 24" والكتائب التابعة لهذه القوة. واشار الى اقامة مستشفيات ميدانية في مدن قم وكاشان ومشهد واضاف، ان لنا 12 مستشفى في انحاء البلاد وضعت كل معداتها وامكانياتها تحت تصرف وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي. واعلن استعداد وحدات المروحيات التابعة للقوة البرية للحرس الثوري في 10 محافظات لتقديم الخدمات الطبية ونقل المعدات الطبية الى المناطق التي تريدها وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها. ويوم امس الخميس اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور احدث احصائية حول فيروس كورونا في البلاد وهي اصابة 10 الاف و 75 شخصا وتعافي 3 الاف و 276 ووفاة 429 شخصا.