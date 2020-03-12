أفادت مصادر إعلامية في العراق لمراسل نورنيوز في بغداد، عن مقتل جنديين آخرين للجيش الامريكي متأثرين بجراحهما بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي في بغداد الليلة الماضية.

مصرع هذين الجنديين الأمريكيين يرفع عدد قتلى الهجوم على قاعدة التاجي الى 4 أشخاص.

يشار الى أن موقع نورنيوز لا يمكنه تأكيد صحّة هذا الخبر بشكل مستقل

كان قد أعلن الجيش الأمريكي مساء أمس الأربعاء مقتل ثلاثة عناصر من التحالف الدولي وإصابة 12 آخرين في هجوم بعشرة صواريخ كاتيوشا استهدف مساء الأربعاء قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة بغداد.

عقب الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي، تعرّضت مواقع الحشد الشعبي عند الحدود العراقية-السورية في منطقة البوكمال لضربات جوية.

ذكرت مصادر أن هذه الضربة الجوية شنّتها مقاتلات أمريكية ردّا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي.