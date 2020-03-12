كما اعتقلت شرطة الاحتلال والدة الأسير يزن عبيد لدى خروجها من مبنى البريد بالقدس، وحاولوا اعتقال ابنتها، وتصدى لهم الشبان للحيلولة دون ذلك.

في السياق ذاته، مددت محكمة الاحتلال الاربعاء توقيف ثلاثة شبان مقدسيين هم: عماد ومالك ابو سنينة ورشيد الرشق إلى يوم الاحد المقبل.

كما مددت المحكمة توقيف الشابين صلاح الرازم ونورس ابو غزالة إلى يوم الأحد المقبل. وكانا اعتقلا ليلة امس من منزلهما في حارة السعدية بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم لخميس منزل الشاب محمد صندوقة في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، وقامت بتفتيشه وترك استدعاء له.

وفي الخليل أصيبت سيدة وشاب برضوض إثر اعتداء المستوطنين عليهما، في منطقة وادي الحصين شرق المدينة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن سيدة في الثلاثينيات من العمر، والشاب مهند خلوي الجعبري أصيبا برضوض، جراء اعتداء مجموعة متطرفة من المستوطنين عليهما في هجوم على منازل المواطنين في منطقة وادي الحصين، المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين.