وقال براري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" ان هذا القمر الصناعي هو من نوع الاستشعار وبدقة متر واحد وتم اصدار الايعاز لجامعة "امير كبير" للبدء بمراحل تصنيعه حيث سيتولى النخب والباحثون والعلماء في الجامعة هذا الامر.

واوضح بان تصنيع القمر الصناعي "بيام 2" سيتم من قبل فرق تخصصية مؤلفة من الطلبة الجامعيين النخبويين تحت اشراف الهيئة العلمية في الجامعة واضاف، ان هذا المشروع العلمي البحثي سيتم انجازه بمشاركة 80 طالبا جامعيا تحت اشراف 11 من الاساتذة الجامعيين.

واشار رئيس منظمة الفضاء الايرانية، الى ان هذا القمر الصناعي ذو تصميم مفاهيمي و 4 مجالات للتنمية التكنولوجية لان مهمته هو التصوير ومن المقرر ان يوضع في مدار فوق 500 كم واضاف، ان قدرة التصوير (هامش الخطأ) للاقمار الصناعية السابقة للجامعة كانت 40 مترا في حين انها تبلغ لهذا القمر مترا واحدا فضلا عن انه يوضع في مدار اعلى من سابقاتها.

واكد انه وبغية الوصول الى مكانة مهمة واساسية في مجال الفضاء لا بد من الاستمرار في انتاج انواع الاقمار الصناعية كي نتمكن من ادخال الخدمات الفضائية كالانترنت في حياة الناس.