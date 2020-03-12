ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن جنديين أمريكيين وبريطانيا ومتعاقدا أمريكيا قتلوا في هجوم بعشرة صواريخ كاتيوشا استهدف مساء الأربعاء قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنودا أميركيين شمالي بغداد.

وفي وقت سابق، قال خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي في بيان إن صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي بدون خسائر، لكن البنتاغون أعلن لاحقا سقوط ثلاثة قتلى و12 جريحا.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أنه تم العثور على منصة فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية الواقعة جنوبي قضاء التاجي.

ويقع معسكر التاجي في قضاء يحمل الاسم نفسه على بعد 35 كلم شمال العاصمة بغداد، ويستضيف جنودا أمريكيين وقوات أخرى أجنبية من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

لكن سبق لهجمات مماثلة استهدفت جنودا ودبلوماسيين أمريكيين أو منشآت أمريكية في العراق أن أسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي.

ولم يتم تبني أي من هذه الهجمات، غير أن واشنطن تتهم فصائل عراقية موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

يشار إلى أنه ينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بمختلف أرجاء العراق وصادق البرلمان العراقي على قرار يطالب الحكومة باخراج القوات الاميركية من البلاد.