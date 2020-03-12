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رقم الخبر: 278088 تاريخ النشر: آذار 12, 2020 الوقت: 10:41 الاقسام: دوليات  
كورونا.. أكثر من 1300 إصابة و 38 وفاة في الولايات المتحدة

كورونا.. أكثر من 1300 إصابة و 38 وفاة في الولايات المتحدة

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 1300 حالة، حسبما أفادت ليل الأربعاء جامعة جونز هوبكنز، التي تعتمد إحصاءاتها على البيانات الفيدرالية والمحلية.

وأوضحت الجامعة أنه تم تأكيد 1311 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.

وأظهرت نتائج اختبار كورونا إصابة أحد العاملين بمكتب ماريا كانتويل، السيناتورة عن ولاية واشنطن شمال غربي البلاد، وهي الولاية الأكثر تعرضا للوباء، حيث تم تسجيل 366 حالة إصابة، و29 حالة وفاة.

وأعلن الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس إصابته وزوجته ريتا ويلسون، بفيروس كورونا أثناء سفرهما إلى أستراليا، ليصبح أول المشاهير الأمريكيين يصاب بالفيروس الجديد.

وفي محاولة لوقف انتشار وباء كورونا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظرا على السفر من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يوما.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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