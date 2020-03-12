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رقم الخبر: 278087 تاريخ النشر: آذار 12, 2020 الوقت: 10:38 الاقسام: دوليات  
اصابة عدة أشخاص في عملية طعن في لندن

اصابة عدة أشخاص في عملية طعن في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، أنها تتعامل مع واقعة طعن أصيب فيها عدة أشخاص في حي والثامستو في لندن. وأوضحت أن "كل الضحايا يتلقون العلاج بالمستشفى، ونحن بانتظار أحدث تقرير عن حالتهم".

وقالت إن الواقعة لا تمثل أي خطر على عموم الناس، مشيرة إلى أن أربعة قاصرين تعرضوا للطعن في والثامستو، تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما، وأنهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات لا يعتقد أنها تهدد الحياة.

كما أكدت الشرطة أنها ألقت القبض على 7 أشخاص "للإخلال بالأمن وحيازة سلاح والشجار في مكان عام".

وكانت الشرطة البريطانية قالت يوم الأربعاء، إن واقعة شهدها مفترق طرق رئيسي بوسط لندن انتهت بعد أن تحرت أمر سيارة مريبة مما أثار إنذارا أمنيا.

وقالت سلطة النقل فى لندن على "تويتر"، إنها أوقفت خدمات قطارات الأنفاق بين محطتي إليفانت آند كاسل ولامبيث نورث على خط بيكرلو بسبب إنذار أمنى. إلا أن متحدثة باسم الشرطة أعلنت لاحقا "انتهاء الواقعة".

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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