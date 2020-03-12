اكد مصدر أمني عراقي وقوع غارات على مواقع للحشد الشعبي على الحدود العراقية - السورية.

واشار المصدر الى استهداف طيران مجهول لنقاط للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية جنوب شرق البوكمال واكد ان القصف خلف اضرارا مادية , هذا في وقت تحدثت مصادر محلية عن دوي انفجارات قوية شرق مدينة ديرالزور وبادية البوكمال الجنوبية .

وافادت الانباء بان القصف الذي نفذ عند الحدود العراقية السورية بالعمق السوري تم عبر طائرات مسيرة ونفذت قصفاً مكرراً , في الاثناء شهدت اجواء محافظة الانبار وقاعدة عين الاسد تحليقا مكثفا للطيران الاميركي .

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية أعلنت في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء إن طائرات مجهولة ضربت أهدافا جنوب شرقي مدينة البوكمال حيث يوجد منفذ حدودي استراتيجي مع العراق، لكن ذلك لم يسفر سوى عن أضرار مادية، ولم تذكر وسائل الإعلام أي تفاصيل.

وأضافت أن إسرائيل هاجمت قواعد إيرانية بالمنطقة عدة مرات منذ بداية العام.