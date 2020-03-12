التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان مكتب الحلبوسي الاعلامي، "بحث آخر التطورات السياسية في البلاد، وجهود تشكيل الحكومة المقبلة".

وأكد اللقاء على "أهمية الإسراع في تسمية رئيس الوزراء، ودعم جهود اللجنة السباعية لاختيار شخصية وطنية قادرة على مواجهة التحديات والنهوض بواقع البلد وبعث رسائل اطمئنان، وتحظى بمقبولية وطنية من كل مكونات الشعب العراقي، وضرورة تعاون جميع القوى الوطنية؛ لحفظ مصالح العراق العليا وتحقيق تطلعات شعبه".

وتم تشكيل لجنة سباعية يوم امس لإختيار رئيس وزراء جديدة وتقديمه الى رئيس الجمهورية لتكليفه.