اكد وزير الموارد المائية الباكستاني "فيصل واودا" على تحريب اسلام اباد بالتعاون مع طهران في مجال ادارة المياه وهندسة بناء السدود.

جاء ذلك خلال اللقاء بين السفير الايراني لدى باكستان "سيد محمد علي حسيني" وفيصل وادوا؛ حيث مباحثاتهما بشان العلاقات الثنائية وضرورة توظيف الطاقات المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال وزير الموارد المائية الباكستاني في هذا اللقاء : ان العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية محطّ اهتمام خاص لدى المسؤولين الباكستانيين؛ داعيا الى تعاون ثنائي وثيق في مجالات ادارة المياه وبناء السدود.

كما نوّه بضرورة التقارب اكثر من ذي قبل بين البلدين الجارين والمسلمين ايران وباكستان، وبما يصب في مصلحة العالم الاسلامي.

الى ذلك، قدم السفير الايراني في اسلام اباد شرحا حول اخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية وفي شتى المجالات بما فيها السياسية والاقتصادية.

بدوره، اكد حسيني على ترحيب ايران بتنمية العلاقات الشاملة، بما في ذلك التعاون في مجال ادارة المياه وهندسية بناء السدود مع باكستان.