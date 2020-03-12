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رقم الخبر: 278081 تاريخ النشر: آذار 12, 2020 الوقت: 10:12 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
رفع طاقة معهد "باستور" الايراني لتشخيص فيروس كورونا

رفع طاقة معهد "باستور" الايراني لتشخيص فيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية عن رفع طاقة معهد "باستور" بطهران لتشخيص فيروس كورونا من 100 الى 1200 اختبار يوميا.

وافادت وزارة الصحة الايرانية في تقرير لها صدر الاربعاء الى حاجة البلاد المتزايدة لمختبرات تشخيص فيروس كورونا وقالت ان طاقة معهد "باستور" الايراني ارتفعت من 100 الى 1200 اختبار يوميا خلال الاسابيع الثلاثة الماضية.

واوضحت بان طاقة معهد "باستور" سترتفع خلال الايام القادمة الى 1800 اختبار يوميا بعد ضم مختبر جديد اليه يوم الثلاثاء حيث سيقوم الخبراء والاخصائيون فيه بتقديم الخدمات التشخيصية في اجواء اكثر تجهيزا.

واضافت انه في ضوء توسيع شبكة المختبرات الى 45 شبكة في البلاد فقد ارتفعت الطاقة التشخيصية المختبرية لفيروس كورونا التابعة لمعهد "باستور" الى اكثر من 6000 اختبار يوميا.

يذكر ان اخر احصائية حول فيروس كورونا في البلاد تشير الى اصابة 9000 ووفاة 354 وتعافي 2959 حالة لغاية ظهر الاربعاء.

 


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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