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رقم الخبر: 278078 تاريخ النشر: آذار 12, 2020 الوقت: 10:02 الاقسام: اقتصاد  
مساعد رئيس الجمهورية: فيروس كورونا لا ينبغي ان يمنع التجارة بين ايران والدول الجارة

مساعد رئيس الجمهورية: فيروس كورونا لا ينبغي ان يمنع التجارة بين ايران والدول الجارة

اكد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان بانه لا ينبغي ان يمنع تفشي فيروس كورونا التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة.

وقال نهاونديان في تصريح له الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة، انه وفي ظل الحظر الظالم المفروض لا ينبغي ان نسمح لتفشي فيروس كورونا بمنع التعاون التجاري مع الدول الجارة.

واكد بان الاولوية الاولى في مواجهة فيروس كورونا هي الحفاظ على اوراح المواطنين واضاف، انه وبغية خفض مستوى الخوف من تفشي فيروس كورونا، يعد السيطرة على الظروف القائمة والحفاظ على الانتاج والعمل من الاولويات المهمة بغية مواصلة الانتاج في البلاد.

وقال مساعد رئيس الجمهورية، نحن نتوقع مع تنفيذ البروتوكولات الصحية ان تعود الظروف الموجودة الى الحالة الاقتصادية الجيدة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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