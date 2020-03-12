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رقم الخبر: 278077 تاريخ النشر: آذار 12, 2020 الوقت: 09:59 الاقسام: رياضة  
لاعبة كرة صالات ايرانية ضمن المرشحات لنيل لقب الافضل في العالم للعام 2019

لاعبة كرة صالات ايرانية ضمن المرشحات لنيل لقب الافضل في العالم للعام 2019

ذكر موقع "Futsal Plante" اسماء اللاعبات المرشحات لنيل جائزة افضل لاعبة في العالم لكرة الصالات للعام 2019 ومن بينهن لاعبة المنتخب الوطني الايراني وفريق "نامي نو اصفهان" سارا شيربيكي.

وفي التقرير الذي اورده الموقع جاءت اسماء اللاعبات: سارا شيربيكي (ايران)، آماندا ليزا ولوآنا فروسيا ديمورا ورناتا آداماتي (البرازيل)، آنا سويلا وباتريشيا غونزالس موتا (اسبانيا)، ميكا ايغاجي (اليابان)، آنا صوفي كانالوس (البرتغال)، آندرو بايو بريتز لوبز (الباراغواي).

وكانت اللاعبة البرازيلية آماندا ليزا قد نالت لقب افضل لاعبة كرة صالات في العالم خلال الاعوام من 2014 الى 2018 .

وفي وقت سابق تم ايضا ترشيح اللاعبة الايرانية فرزانة توسلي لنيل جائزة افضل حارسة مرمى وكلارة ناظمي لجائزة افضل حكمة في كرة الصالات للعام 2019.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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