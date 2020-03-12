لاعبة كرة صالات ايرانية ضمن المرشحات لنيل لقب الافضل في العالم للعام 2019 ذكر موقع "Futsal Plante" اسماء اللاعبات المرشحات لنيل جائزة افضل لاعبة في العالم لكرة الصالات للعام 2019 ومن بينهن لاعبة المنتخب الوطني الايراني وفريق "نامي نو اصفهان" سارا شيربيكي.