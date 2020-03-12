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رقم الخبر: 278076 تاريخ النشر: آذار 12, 2020 الوقت: 09:55 الاقسام: رياضة  
ملاكم ايراني آخر يحصد بطاقة التاهل الى العاب طوكيو الاولمبية 2020

ملاكم ايراني آخر يحصد بطاقة التاهل الى العاب طوكيو الاولمبية 2020

تمكن الملاكم الايراني للوزن 75 كغ "سيد شاهين موسوي" من احراز حقه في التاهل الى الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو، وذلك بعد هزيمة خصمه المنغولي خلال بطولة الملاكمة في عَمان امس.

واستضافت العاصمة الاردنية عمان مسابقات الملاكمة المؤهلة الى الالعاب الاولمبية 2020 منذ الثلاثاء الماضي لغاية اليوم (الاربعاء 11 اذار /مارس ) حيث تم تحديد الفائزين في هذه المنافسات.

وشارك في بطولة عمان للملاكمة رجال، 151 ملاكما من 35 دولة في اسيا واوقيانيا.

وضمن منافسات اليوم، دخل 4 ملاكمون ايرانيون حلبة النزال، لتنتهي بفوز ملاكم الوزن 57 كغ "دانيال شهبخش" على غريمه الهونغ كونغي، وايضا "سيد شاهين موسوي" للوزن 75 كغ على خصه من منغوليا، وبالتالي حصولهما على بطاقة المشاركة في الالعاب الاولمبية 2020 بطوكيو.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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