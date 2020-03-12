حسب احصائية "فوتسال بلنت"؛ "فرزانه توسلي" الإيرانية مرشحة للحصول على جائزة أفضل حارسة مرمى كرة صالات في 2019 نشر امس (الأربعاء) موقع فوتسال بلنت (FUTSALPLANET) قائمة عن أسماء المرشحات للحصول على جائزة "أفضل حارسة مرمى كرة صالات" في العام 2019، حيث يوجد اسم حارسة مرمى المنتخب الوطني الإيراني "فرزانه توسلي" بين أسماء المرشحات.