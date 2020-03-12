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|رقم الخبر: 278075
|تاريخ النشر: آذار 12, 2020
|الوقت: 09:52
|الاقسام: رياضة
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حسب احصائية "فوتسال بلنت"؛
"فرزانه توسلي" الإيرانية مرشحة للحصول على جائزة أفضل حارسة مرمى كرة صالات في 2019
نشر امس (الأربعاء) موقع فوتسال بلنت (FUTSALPLANET) قائمة عن أسماء المرشحات للحصول على جائزة "أفضل حارسة مرمى كرة صالات" في العام 2019، حيث يوجد اسم حارسة مرمى المنتخب الوطني الإيراني "فرزانه توسلي" بين أسماء المرشحات.
وتضم قائمة موقع FUTSALPLANET أسماء ثمان مرشحات للحصول على جائزة أفضل حارسة مرمى كرة صالات من البرازيل وإيطاليا وأوروغواي وروسيا والبرتغال وإسبانيا واليابان و"فرزانه توسلي" من إيران.
وفازت "آنا كاثرينا" من البرتغال بالجائزة للعام 2018.
وفي وقت سابق، تم ترشيح "كلاره ناظمي" الإيرانية للحصول على جائزة أفضل حكمة كرة صالات في العام 2019.
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