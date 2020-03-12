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رقم الخبر: 278074 تاريخ النشر: آذار 12, 2020 الوقت: 09:49 الاقسام: رياضة  
تأهل الملاكم الايراني "دانيال شه بخش" الى اولمبياد طوكيو 2020

تأهل الملاكم الايراني "دانيال شه بخش" الى اولمبياد طوكيو 2020

نال الملاكم الايراني "دانيال شه بخش " بطاقة التأهل للالعاب الاولمبية التي ستقام في طوكيو 2020.

وضمن المنافسات المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 المقامة في العاصمة الاردنية عمان وبمشاركة 151 ملاكم من 35 دولة من اسيا والمحیط الهاديء استطاع نجم المنتخب الايراني" دانيال شه بخش " في الوزن 57 كغم الفوز على الملاكم "سينغ يو" من هونغ كونغ ليحجز بطاقة التاهل لاولمبياد طوكيو2020.

ويشارك المنتخب الايراني بثمانية ملاكمين في هذه البطولة .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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