وضمن المنافسات المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 المقامة في العاصمة الاردنية عمان وبمشاركة 151 ملاكم من 35 دولة من اسيا والمحیط الهاديء استطاع نجم المنتخب الايراني" دانيال شه بخش " في الوزن 57 كغم الفوز على الملاكم "سينغ يو" من هونغ كونغ ليحجز بطاقة التاهل لاولمبياد طوكيو2020.

ويشارك المنتخب الايراني بثمانية ملاكمين في هذه البطولة .