حصد الفيلم السينمائي الايراني "معهد السياقة" للمخرجة "مرضية رياحي" جائزة افضل فيلم قصير من مهرجان الافلام النسوي، في ولاية فلوريدا الامريكية في نسخته الحادية والعشرين لهذا العام.

ویقام مهرجان الافلام"بعیون النساء" Through Women's Eyes International Film Festival یقام کل عام وباشراف منظمة الامم المتحدة وعائداته تخصص لدعم النساء العاملات .

يذكر أن الفيلم شارك في عدد من المهرجانات العالمية وحصل على جوائز منها جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان أرمينيا وكذلك أفضل فيلم في مهرجان ايرلندا و جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان بريطانيا وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان سانفرنسيسكو الأمريكي .

وأقيمت الدورة الحادية والعشرين لمهرجان Through Women’s Eyes الدولي في في ولاية فلوريدا الامريكية من 6 الى 8 مارس/ اذار الحالي وهو مخصص للأعمال التي تقوم السيدات بإخراج وإنتاجها .