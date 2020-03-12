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رقم الخبر: 278072 تاريخ النشر: آذار 12, 2020 الوقت: 09:43 الاقسام: محليات  
ايران وقرغيزستان تؤكدان على تنمية العلاقات الثنائية

ايران وقرغيزستان تؤكدان على تنمية العلاقات الثنائية

اكد رئيس برلمان قرغيزستان خلال لقائه سفير الجمهورية الاسلامية في بيشكك على ضرورة تنمية العلاقات الثانية في المجالات السياسية والثقافية والبرلمانية.

وخلال لقاء جمع رئيس برلمان قرغيزستان " داستان بيك جمعة بيك اوف" مع سفير الجمهورية الاسلامية لدى بيشكك " سعيد خرازي" بحث الجانبان الاوضاع الحالية وافاق العلاقات الثنائية علي مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والانسانية و عرضا مقترحات لتنمية العلاقات الثنائية وخاصة البرلمانية ووضع تجاربهما تحت تصرف بعضهما البعض.

واعرب بيك اوف عن استعداد بلاده لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية وقال ان قيمة التبادل التجاري بين البلدين تبلغ 30 مليون دولار فيما نتطلع الی نموه اكثر فأكثر.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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